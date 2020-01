La Juventus, dopo la vittoria contro il Parma per 2 a 1, si è portata a +4 punti dall'Inter, consolidando il primato acquisito in questo inizio 2020. La fine di gennaio sarà caratterizzata da partite importanti per i bianconeri, si parte con i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma previsti per mercoledì 22 gennaio all' 'Allianz Stadium' ed infine il match di Serie A contro il Napoli al San Paolo previsto per domenica 26 gennaio alle ore 20:45.

A brillare particolarmente nelle ultime due partite è stato il difensore centrale De Ligt, arrivato lo scorso Calciomercato estivo dall'Ajax per una somma superiore ai 75 milioni di euro più bonus.

Dopo un inizio difficile, il nazionale olandese si sta imponendo anche in Italia e contro il Parma è stato uno dei migliori in campo. Nel post partita è stato intervistato da tuttomercatoweb.com, ed ha avuto modo di parlare non solo del match vinto contro la squadra emiliana, ma anche sull'importanza di avere alla Juventus difensori di qualità ed esperienza come Chiellini e Bonucci.

De Ligt: 'Sto imparando da Chiellini a giocare con la testa'

Il difensore De Ligt, nel post partita di Juventus-Parma, ha fatto i complimenti alla squadra allenata da D'Aversa dichiarando: "Hanno fatto una buona partita e hanno una buona squadra.

È stata difficile per noi, ma alla fine è andata bene”.

Si è poi soffermato sul capitano bianconero Giorgio Chiellini con cui si è confrontato e dal quale sta imparando molto in questi mesi di Juventus. L'olandese ha dichiarato che gli piace giocare d'anticipo, ma data la giovane età a volte esagera in impulsività nell'intervenire in difesa. Ha poi aggiunto che "a volte è meglio giocare con la testa, è questo che sto imparando da Chiellini".

Riguardo alla buona classifica, De Ligt ha ricordato che manca ancora tutto un girone di ritorno ed è presto per dire che i bianconeri stiano tentando una fuga.

La stagione di De Ligt

La prima parte della stagione di De Ligt è stata sicuramente difficoltosa, l'olandese ha pagato l'adattamento a una società nuova e ad un campionato come la Serie A. Dopo un inizio difficile pian piano è cresciuto il suo rendimento, anche se nella parte finale della 2019 Sarri gli ha spesso preferito il turco Demiral.

Con l'infortunio di quest'ultimo, però il nazionale olandese è ritornato titolare della difesa bianconera riprendendo a giocare in maniera notevole. Anche nell'ultimo match contro il Parma ha salvato due importanti occasioni per la squadra emiliana che avrebbero potuto portare al pareggio.

Attualmente l'olandese ha disputato 15 presenze (ed 1 gol) in Serie A, 1 in Coppa Italia e 4 presenze in Champions League.