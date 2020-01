Juventus-Roma è uno dei quarti di finale di Coppa Italia e si giocherà domani, mercoledì 22 gennaio. Entrambe le squadre non fanno mistero di voler superare questo turno per approdare alle semifinali. Conquistare il trofeo del resto è un obiettivo alla portata sia per i bianconeri che per i giallorossi.

Il confronto tra le due squadre in campionato, appena una settimana fa, si è concluso con un successo della Juventus all'Olimpico. Ora la squadra di Fonseca proverà a rendere pan per focaccia allo Stadium, anche se i pronostici della vigilia sono tutti a favore di Cristiano Ronaldo e compagni.

In questo momento della stagione l'asso portoghese è davvero incontenibile, trasforma in gol ogni pallone che tocca. E chiaramente sarà mandato in campo da Sarri nonostante all'orizzonte ci sia la delicata trasferta contro il Napoli.

Juventus-Roma: le scelte di Sarri

Ci saranno comunque delle novità nell'undici titolare che scenderà in campo in Coppa Italia. La prima riguarda i pali, dove dovrebbe giocare Gigi Buffon al posto dell'ex Szczesny. Il tecnico dunque si affiderà alla grandissima esperienza del portiere che il prossimo 28 gennaio compirà 42 anni.

In difesa si spera di recuperare Cuadrado dallo stato influenzale, visto che sia De Sciglio che Alex Sandro sono out e dunque a sinistra giocherà Danilo. Al centro giocano i titolari De Ligt e Bonucci, che ormai hanno trovato grande affiatamento.

A centrocampo giocherà Bentancur, che in campionato non è sceso in campo poiché squalificato. Farà reparto insieme a Pjanic e a un Rabiot che partita dopo partita sembra essere in crescita.

Sulla trequarti questa volta Bernardeschi dovrebbe vincere il ballottaggio con Ramsey e scendere in campo dal primo minuto. Anche in attacco questa volta Higuain dovrebbe giocare dal primo minuto e far riposare, almeno inizialmente, Dybala. Il "Pipita" sarà il partner offensivo di Cristiano Ronaldo.

Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Come giocherà la Roma

In casa Roma invece ci sono davvero pochi dubbi di formazione, considerando che la lista di indisponibili per Paulo Fonseca è davvero lunga. Il tecnico portoghese non potrà risparmiare nessun suo big in vista del derby di domenica prossima.

In porta ci sarà Pau Lopez, in difesa Florenzi e Kolarov saranno gli esterni, mentre al centro giocheranno Smalling e Mancini. A centrocampo uno tra Diawara e Veretout riposerà e lascerà spazio a Bryan Cristante.

In attacco, assenza molto pesante, infatti non ci sarà Edin Dzeko. Al suo posto scenderà in campo un Kalinic ancora alla ricerca del primo gol giallorosso. Sulla trequarti non ci sono dubbi, visto che Fonseca non ha altre opzioni. Dal primo minuto scenderanno in campo il turco Under, Lorenzo Pellegrini e Kluivert.

Roma: Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.