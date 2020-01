La Juventus è stata uno delle protagoniste del Calciomercato invernale, in particolar modo si è resa protagonista di acquisti molto importanti per il settore giovanile. Investimento rilevante ha riguardato anche la prima squadra, è stato infatti ufficializzato l'acquisto dall'Atalanta (ma in prestito fino a giugno al Parma) del centrocampista offensivo Dejan Kulusevski. Proprio quest'ultimo sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia della società emiliana, avendo all'attivo 21 gare, 5 gol e 7 assist.

Come conferma Sky Sport, il giocatore svedese ha subito però un'infortunio alla schiena nell'ultimo match di campionato fra Parma e Udinese (vinto dagli emiliani per 2 a 0, il secondo gol realizzato proprio da Kulusevski). Uno stop che potrebbe portare il giocatore a saltare l'importante sfida di campionato del Parma contro il Cagliari, prevista il 1 febbraio nella città sarda.

Lesione muscolare per il giocatore in prestito al Parma

Come riporta Sky Sport, il centrocampista offensivo attualmente al Parma Dejan Kulusevski potrebbe saltare il match contro il Cagliari per un'infortunio muscolare alla schiena.

Nello specifico, come confermato dalla società Parma, ha subito una lesione di primo grado del muscolo ileopsoas sinistro. Il giocatore potrebbe tornare disponibile per il match del 'Tardini' del 9 febbraio contro la Lazio. Un infortunio pesante per il tecnico del Parma D'Aversa che già deve fronteggiare diversi problemi di formazione sempre per motivi fisici. Nel report pubblicato dalla società emiliana, si nota come non sia a rischio solo Kulusevski per la partita contro il Cagliari, ma anche i centrocampisti Barillà, Gervinho, Karamoh e Grassi.

A preoccupare maggiormente è il portiere Sepe, che dovrà fare degli accertamenti per un problema agli adduttori riscontrato contro l'Udinese. Il rischio di un stop lungo è concreto con il Parma che potrebbe a breve ufficializzare l'acquisto di uno fra Radu (attualmente al Genoa) ed Olsen (al Cagliari).

La stagione di Kulusevki

La Juventus ha provato in tutti i modi di anticipare l'arrivo del centrocampista offensivo svedese a Torino già a gennaio ma il Parma si è opposto perché lo ritiene fondamentale per le ambizioni societarie.

D'altronde, nella prima parte della stagione è stato uno dei giocatori più decisivi della Serie A a tal punto che la Juventus ha deciso di investire quasi 40 milioni di euro per acquistarlo dall'Atalanta. Lo svedese infatti rappresenterebbe il trequartista ideale per il 4-3-1-2 di Maurizio Sarri, in quanto garantirebbe non solo la qualità al settore offensivo ma anche un equilibrio importante al centrocampo.