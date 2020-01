Il Calciomercato invernale tradizionalmente è provo di acquisti importanti, anche perché la maggior parte delle società di Serie A lo utilizzano solo per puntellare le rispettive rose. Non è però il caso di questa sessione invernale 2020, nella quale tante società hanno investito e stanno investendo in maniera massiccia per l'immediato o per la prossima stagione. Una delle protagoniste dei prossimi giorni potrebbe essere il Parma: per sopperire all'assenza di diversi mesi della punta Roberto Inglese (infortunatosi nel match contro la Juventus in campionato), la società emiliana starebbe pensando di investire su un ex punta della Juventus.

Secondo la Gazzetta dello Sport la dirigenza vorrebbe portare a Parma la punta Moise Kean.

Ex Juventus Moise Kean potrebbe trasferirsi al Parma

Come scrive il noto giornale sportivo milanese il Parma potrebbe investire su una punta per l'infortunio subito da Roberto Inglese. Moise Kean sarebbe l'obiettivo ideale per la dirigenza emiliana, chiedendo all'Everton un prestito fino a fine stagione. Difficilmente però il tecnico degli inglesi Carlo Ancelotti lascerà partire la punta italiana, anche perché lo sta schierando spesso titolare nelle ultime partite.

La crescita di Kean nell'ultimo mese è stata evidente, ha infatti realizzato anche un gol contro il Newcastle, anche se non è servito a far vincere la sua squadra. Il giocatore ha come obiettivo la convocazione agli Europei 2020.

Oltre a Kean, il Parma sarebbe interessata anche alla giovane punta dell'Inter Sebastiano Esposito, che sembra destinato ad avere sempre meno spazio nella squadra di Conte, specialmente se dovesse davvero arrivare in nerazzurro Giroud dal Chelsea.

La stagione di Kean all'Everton

Arrivato all'Everton in estate dalla Juventus per circa 30 milioni di euro, la punta italiana Moise Kean ha avuto diverse difficoltà di adattamento alla Premier League. Una stagione difficile motivata anche dalla poca fiducia dimostratagli dall'ex tecnico dell'Everton Marcos Silva, che lo ha relegato spesso in panchina. L'arrivo di Carlo Ancelotti ha evidentemente migliorato la crescita tecnica e tattica di Moise Kean, che è già stato schierato titolare dal tecnico emiliano.

In questa stagione ha finora raccolto 19 presenze ed 1 gol in Premier League, 3 presenze in Carabao Cup ed 1 in Fa Cup. L'obiettivo della punta italiana rimane la partecipazione all'Europeo 2020, di certo la concorrenza all'Everton è notevole.

L'eventuale arrivo di Kean al Parma gli darebbe la possibilità di giocare più partite da titolare, anche se - come scrive la Gazzetta dello Sport - difficilmente la società inglese si priverà del giocatore italiano.