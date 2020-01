Domenica 2 febbraio alle ore 15:00 si disputerà Lazio-Spal, match valido per il 22° turno di Serie A. Durante la giornata precedente i biancocelesti hanno ottenuto un punto nell'atteso derby della capitale, terminato 1-1 con reti di Dzeko ed Acerbi. La squadra di Ferrara, invece, ha subito una pesante sconfitta casalinga per 3-1 ad opera del Bologna costringendo la compagine a rimanere invischiata in 18ma posizione con 15 punti. Un vero e proprio testa-coda quindi si profila per questo match con una Lazio (che il 5 febbraio recupererà il 17° turno contro il Verona) in zona scudetto essendo al terzo posto a 5 punti dalla vetta e con una gara in meno, al contrario della Spal relegata agli ultimi posti in piena lotta per non retrocedere.

Lazio, Correa favorito su Caicedo per una maglia

Simone Inzaghi è chiamato a dimostrare di meritare una posizione al vertice in questo importante match di Serie A e, con ogni probabilità, proverà a centrare il bottino pieno schierando nuovamente il suo 3-5-2. In porta quasi certa la presenza di Strakosha che sarà schermato dal pacchetto difensivo formato da Radu, Acerbi (entrambi diffidati) e Luiz Felipe. Per il tecnico sembrano esserci pochi dubbi in mezzo al campo visto che saranno più che probabili gli impieghi di Lulic e Lazzari ai lati e Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva al centro del terreno di gioco.

Ballottaggio Correa-Caicedo, con l'argentino favorito a partire dall'inizio per affiancare il bomber Ciro Immobile, a caccia del goal numero 24 in Seria A (26 reti in 27 incontri in tutte le competizioni di questa stagione).

Spal, squalificati Petagna e Valoti

Mister Semplici sarà chiamato a fare gli straordinari in un incontro, almeno sulla carta, che li vede nettamente sfavoriti contro una Lazio che sta volando a ritmi altissimi.

Arrendersi, però, non fa parte del Dna di questa squadra e l'allenatore potrebbe puntare sullo speculare 3-5-2 per scardinare la corazzata biancoceleste. Tra i pali toccherà presumibilmente a Berisha che avrà di fronte la triade difensiva composta da Vicari (diffidato), Cionek e Bonifazi. Centrocampo con Strefezza sull'ala destra e Reca sulla sinistra con Murgia, Missiroli e Dabo a completare il reparto.

Data la squalifica di Petagna sarà la volta di Floccari e Di Francesco.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Lazio-Spal:

Lazio (3-5-2): Strakosha, Acerbi, Radu, Luiz Felipe, Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lazzari, Immobile, Correa (Caicedo). All. Inzaghi S.

Spal (3-5-2): Berisha, Cionek, Bonifazi, Vicari, Strefezza, Missiroli, Murgia, Dabo, Reca, Floccari, Di Francesco. All. Semplici.