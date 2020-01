L'Inter è molto attiva sul mercato e sta lavorando per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, nel prepartita della gara contro il Napoli ha ammesso candidamente che arriveranno sicuramente un centrocampista e un esterno sinistro, mentre in avanti un rinforzo arriverà solo nel caso in cui ci dovesse essere un'uscita. E la cessione potrebbe arrivare visto che avrebbe dato il proprio ok per la partenza Matteo Politano, relegato ai margini della rosa nerazzurra, ancora di più ora che è tornato a pieno regime anche Alexis Sanchez.

Ok per la Roma

L'Inter potrebbe muoversi anche nel reparto avanzato visto che in uscita sembra esserci Matteo Politano. L'attaccante vuole lasciare Milano per trovare più spazio visto che agli ordini di Antonio Conte è stato spesso relegato in panchina, giocando solo qualche spezzone di gara. Dieci le presenze in campionato, di cui gran parte partendo da riserva, così come in Champions League, dove ha giocato quattro spezzoni di partita.

Il suo futuro potrebbe essere alla Roma, che ha manifestato interesse nei suoi confronti.

L'ex attaccante del Sassuolo avrebbe dato già il proprio ok per il trasferimento nella Capitale. Il suo, tra l'altro, sarebbe un ritorno visto che Politano è un prodotto delle giovanili del club giallorosso. Prima di affondare il colpo, però, i capitolini stanno lavorando per sfoltire la rosa nel reparto avanzato, dove c'è grande abbondanza. L'attaccante candidato a lasciare la Roma sembrerebbe essere Cengiz Under, che non è riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere due anni fa, deludendo le aspettative del tecnico Fonseca. Il futuro del turco potrebbe essere in Patria, dove ci sono diversi club interessati a lui. Occhio anche a Pastore, che ha trovato poco spazio in questa prima parte della stagione anche a causa di qualche problema fisico di troppo.

La proposta della Roma

Roma che, una volta piazzata la cessione di Under, cercherà di chiudere l'acquisto di Matteo Politano.

L'attaccante dell'Inter aspetta la chiamata dei giallorossi avendo già detto si alla proposta del club capitolino. Inter che, comunque, ha fatto già sapere di non essere disposta a trattare una cessione in prestito, visto che l'intenzione è quella di monetizzare dato che su di lui c'è anche la Fiorentina.

Per questo motivo la Roma potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai venticinque milioni di euro, magari con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. La stessa cifra che i nerazzurri hanno investito nell'estate del 2018 per acquistarlo dal Sassuolo. In questo modo il club meneghino non registrerà nessuna minusvalenza, cosa sempre importante in ottica Fair Play Finanziario.