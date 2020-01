Ripresa ufficiale degli allenamenti in casa Crotone con la squadra che è tornata nella giornata di martedì 7 gennaio a calcare il manto verde del Centro Sportivo "Antico Borgo" dopo la pausa invernale. Presenti anche gli infortunati di lungo corso come Nicolas Spolli, Ahmad Benali e Maxi Lopez, che hanno proseguito il lavoro che li porterà da qui a breve ad essere nuovamente disponibili per le prossime gare di campionato. In attesa di tornare in campo nel "derby" di Calabria contro il Cosenza, in casa Crotone l'attenzione di società e tifoseria risulta rivolta nei confronti del Calciomercato.

Diversi i nomi accostati ai calabresi con altrettanti che potrebbero ben presto salutare la città e sposare una nuova causa.

Vido, forte interesse del Pisa

Tra i calciatori che potrebbero accettare una nuova avventura c'è l'attaccante Luca Vido, calciatore giunto in estate con la formula del prestito dall'Atalanta. Dopo una buona stagione con la maglia del Perugia, la punta ha deciso di accettare l'offerta rossoblu, senza però riuscire ad inserirsi al meglio nella rosa del Crotone. Ad approfittarne ora potrebbe essere la formazione del Pisa, squadra in cerca di rinforzi nel reparto avanzato, che proprio su Luca Vido sembra avere soffermato le sue attenzioni.

La società crotonese ha però confermato nei giorni scorsi il calciatore sul quale continua a scommettere in questo girone di ritorno. In caso di partenza il clun calabrese dovrà sopperire con un nuovo innesto, un calciatore di movimento utile a dare alternative al tecnico Giovanni Stroppa.

Crotone in corsa per Tutino

Una valida alternativa in attacco per il Crotone potrebbe essere rappresentata da Gennaro Tutino, calciatore in uscita dall'Hellas Verona. Dopo una prima parte di stagione complicata l'ex Cosenza è ora pronto ad accasarsi in una nuova piazza. Nei giorni scorsi la società rossoblu non ha smentito l'accostamento, confermando l'apprezzamento per il giocatore napoletano. L'Empoli però sembrava essersi inserita per chiudere la trattativa ma l'argente del calciatore sembra avere mischiato nuovamente le carte confermando la possibilità di vedere Gennaro Tutino ancora in Calabria ma con la maglia del Crotone.

Una situazione in continuo divenire, che potebbe vivere di colpi di scena e prossime giornate. Per il calciatore napoletano in questa stagione solamente sette presenze tra campionato di Serie A e Coppa Italia, senza incidere con delle marcature. Dotato di una buona visione di gioco, rapidità e qualità Gennaro Tutino potrebbe diventare un innesto importante per il Crotone in ottica Play-Off o promozione diretta.