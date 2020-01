Lunedì 6 gennaio, alle ore 15:00, si giocherà Juventus-Cagliari. Il match, valevole per la diciottesima giornata di campionato, mette di fronte la prima e la sesta in classifica.

La Juventus di Maurizio Sarri è chiamata a vincere per riscattare la brutta sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio per 3 a 1; il Cagliari, invece, viene da due sconfitte consecutive (contro Lazio e Udinese) ed è chiamato a far punti per continuare a sognare l'accesso alla Champions League. Il match sarà visibile in esclusiva su Sky, canale 252.

Nella Juventus torna titolare De Ligt

Parecchi i dubbi in casa bianconera; 4-3-1-2 il modulo che dovrebbe essere scelto, con Szczesny chiamato a difendere la porta. I quattro di difesa saranno Alex Sandro sulla sinistra, Bonucci e De Ligt al centro (l'olandese torna titolare dopo quattro partite consecutive in cui ha fatto panchina) mentre grande ballottaggio per la fascia destra tra Cuadrado, De Sciglio e Danilo (con il primo che pare leggermente favorito). A centrocampo Sarri, che sarà senza Bentancur (assente per squalifica), si affiderà a Rabiot (in ballottaggio con Emre Can e Ramsey), Matuidi e Pjanic.

In attacco, infine, dovrebbe essere riproposto nuovamente il tridente con Dybala dietro a Higuain e Cristiano Ronaldo; nel caso in cui Sarri decidesse di non schierare tutti e tre gli attaccanti insieme a riposare sarebbe Higuain, con Bernardeschi che andrebbe a supportare la coppia d'attacco composta da CR7 e la "Joya".

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado; Rabiot (Emre Can/Ramsey), Matuidi, Pjanic; Dybala (Bernardeschi); Ronaldo, Higuain.

Le scelte di Maran

Emergenza in difesa per quanto riguarda il Cagliari; i sardi, infatti, dovranno fare a meno di Ceppitelli (fuori per infortunio) e di Pisacane (squalificato). 4-3-1-2 il modulo scelto anche da Maran, con Olsen che ha scontato la lunga squalifica e che torna ad essere titolare; molti i dubbi per quanto riguarda la fase difensiva: la coppia centrale sarà composta da Klavan più uno tra Cacciatore e Walukiewicz; nel caso in cui dovesse essere scelto il polacco, sulla destra agirebbe Cacciatore.

Se invece il prescelto dovesse essere Cacciatore, sulla fascia destra agirebbe uno tra Mattiello e Faragò. Per quanto riguarda la fascia sinistra, invece, il ballottaggio è fra Lykogiannis e Pellegrini (con quest'ultimo leggermente favorito). Nessun dubbio per quanto riguarda, invece, il centrocampo: in cabina di regia ci sarà Cigarini, con Rog e Nandez che saranno le mezzali. Sulla trequarti agirà Radja Nainggolan, che supporterà la coppia offensiva che sarà composta da Joao Pedro e Simeone.

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò (Mattiello), Klavan, Cacciatore (Walukiewicz), Pellegrini (Lykogiannis); Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.