Arrivano altre importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus, che si appresta ad affrontare il sorprendente Cagliari di Rolando Maran in campionato. Le ultime notizie si concentrano su Paul Pogba, uno degli obiettivi principali del club bianconero per rinforzare il centrocampo, reparto che ha mostrato innumerevoli lacune in questa prima parte di stagione. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "Daily Star", la Juventus vorrebbe tentare l'assalto al fortissimo centrocampista transalpino già in questa sessione di mercato invernale.

Il giornale inglese riporta che la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto settanta milioni di euro e il cartellino di Adrien Rabiot. L'ex giocatore del Paris Saint Germain non si è mai ambientato alla Juventus e finora ha collezionato pochissime presenze, non avendo ancora convinto il tecnico Maurizio Sarri. Stando ai media britannici, invece, Rabiot sarebbe gradito alla dirigenza del Manchester United.

Mercato Juventus, possibile tentativo per Pogba a gennaio

Stando a quanto riporta il "Daily Star", il Manchester United sarebbe pronto a vendere Paul Pogba, dal momento che la società non sarebbe assolutamente soddisfatta dell'impegno profuso dal francese per i Red Devils.

Il club britannico lo acquistò proprio dalla Juventus quattro anni fa per una cifra intorno ai centocinque milioni di euro e ora potrebbe anche accettare la proposta della società bianconera. Rabiot sarebbe una contropartita tecnica gradita e la Juventus lo valuta circa venticinque milioni di euro, dopo averlo acquistato a parametro zero dal Paris Saint Germain. Il Manchester United vorrebbe ricavare più soldi dalla cessione di Paul Pogba, ma a sbloccare la trattativa potrebbe essere il procuratore del centrocampista francese, Mino Raiola. Il potente agente, infatti, ha ottimi rapporti con la Juventus e potrebbe indirizzare Pogba verso Torino, convincendo la dirigenza del Manchester United a cederlo già in questa sessione di Calciomercato invernale. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.

Un altro centrocampista che la Juventus sta monitorando con grande attenzione è Christian Eriksen. Il giocatore danese non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico del Tottenham Mourinho e potrebbe anche essere ceduto a gennaio. Per lui servirebbero circa ventotto milioni di euro, ma non sarà facile battere la concorrenza dell'Inter, club fortemente interessato al centrocampista classe 1988. Eriksen ha il contratto in scadenza con il Tottenham a giugno prossimo, dunque a fine stagione si libererebbe a parametro zero.