La Juventus scesa in campo domenica sera contro il Napoli al 'San Paolo' preoccupa non poco i sostenitori bianconeri, che hanno visto una squadra passiva e incapace di reagire al vantaggio degli uomini di Gattuso. Molti degli addetti ai lavori si sono soffermati sulla brutta prestazione dei bianconeri, sottolineando come la Juventus abbia alcuni evidenti problemi di gioco.

A tal riguardo il giornalista Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato delle difficoltà riscontrate dagli uomini di Maurizio Sarri.

Lo stesso cronista ha aggiunto che sia Inter che Lazio hanno guadagnato un punto sui bianconeri e soprattutto gli uomini di Inzaghi "hanno in mano il loro destino". Se infatti la Lazio vincerà il recupero contro l'Hellas Verona e poi (a fine aprile, ndr) lo scontro diretto contro la Juventus all' 'Allianz Stadium', potrà scavalcare in classifica i bianconeri.

Il noto giornalista si è poi soffermato sulle problematiche tecniche riscontrate dalla squadra di Sarri, su tutte la posizione assunta in campo da Dybala.

Inoltre Sconcerti ha individuato in Pjanic uno dei motivi per cui il gioco dei bianconeri è piuttosto lento.

'Ho visto una Juve sbagliata, Dybala si è spostato a metà campo, Pjanic lento'

Mario Sconcerti, a calciomercato.com, si è soffermato sulla situazione attuale della Juventus, sottolineando come abbia visto "una Juventus sbagliata, con Dybala spostato a metà campo". L'argentino infatti, chiuso dal 4-5-1 schierato da Gattuso, si è spostato nella mediana per ricevere il pallone, non garantendo però l'apporto dovuto nel settore avanzato.

Inoltre si sarebbe visto anche un gioco molto passivo: 'colpa' - a detta di Sconcerti - anche del centrocampista Miralem Pjanic: "Sono almeno 50 giorni che non sta giocando bene. Credo che Sarri abbia rinunciato al suo slogan: voglio che Pjanic tocchi almeno 150 palloni a partita". Secondo il giornalista, infatti, il regista ideale del tecnico toscano sarebbe l'uruguaiano Rodrigo Bentancur, ma anche lui ha subito il gioco e l'intensità della squadra di Gattuso.

Sconcerti ha poi aggiunto: "La Juve di Napoli mi ha ricordato quella di Firenze, che ha qualità ma non la sa esprimere".

Juventus a tratti troppo passiva secondo Maurizio Sarri

Le parole di Mario Sconcerti vengono dopo le dichiarazioni fatte da Maurizio Sarri nel post partita di Napoli-Juventus.

Passività e lentezza sono state infatti le caratteristiche principali dimostrate al San Paolo dagli uomini del tecnico toscano, che ora dovrà lavorare soprattutto a livello mentale con la sua rosa. Gli otto scudetti consecutivi vinti possono sicuramente condizionare la stagione della Juventus in Serie A, che invece ha dimostrato in Champions League una voglia di vincere non indifferente.