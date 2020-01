Ieri sera, la Juventus ha perso per 2-1 contro il Napoli. I bianconeri hanno giocato una pessima partita e la squadra è apparsa senza energia. Questa sconfitta non ha di certo fatto piacere a tutto l'ambiente bianconero. La Juventus, nelle ultime partite era apparsa in ripresa, ma ieri sera,al San Paolo si è visto un deciso passo indietro. La squadra non ha retto il tridente pesante e ha replicato la brutta prestazione vista in Supercoppa contro la Lazio. Al termine della partita, Leonardo Bonucci ha analizzato la prestazione dei bianconeri: "Abbiamo preso due gol evitabili, e creato poco per la qualità che abbiamo".

Intanto, la Juventus è rientrata questa mattina a Torino dalla trasferta di Napoli. Infatti, la squadra ha dovuto rivedere i suoi piani visto che stanotte all'aeroporto di Capodichino era presente una fitta nebbia che ha impedito i bianconeri di fare il loro immediato ritorno in Piemonte.

Bonucci striglia la Juventus

La Juventus non è abituata a perdere e ogni sconfitta lascia un grande amaro in bocca. I bianconeri, ieri, al San Paolo sono apparsi un po' spenti e la prestazione fornita dalla squadra è stata al di sotto delle potenzialità.

Leonardo Bonucci, nel post gara, ha sottolineato che questa sconfitta deve servire da lezione e che la Juventus deve essere più cattiva e non deve dare le cose per scontate. Il Capitano bianconero ha anche specificato che con il tipo di gioco di Sarri non si possono gestire le gare. Ma Leonardo Bonucci resta comunque fiducioso per il proseguimento della stagione: "Vincere avrebbe dato un bel colpetto, ma dalla nostra abbiamo margini di miglioramento", ha dichiarato il numero 19 juventino che poi ha specificato che se la Juventus sarà in grado di fare ciò che sa fare potrà togliersi delle soddisfazioni.

Dunque, i bianconeri hanno la possibilità di crescere anche se dovranno imparare dagli errori commessi. Leonardo Bonucci ha spiegato che la squadra a distanza di 72 ore da una partita all'altra deve imparare a recuperare le energie. Infine, il Capitano juventino ha messo in evidenza che il moto d'orgoglio che la Vecchia Signora ha avuto nei minuti finali della gara contro il Napoli lascia grande rammarico, ma anche questo servirà da insegnamento.

La Juventus deve migliorare

Quella vista ieri sera è una Juventus scarica e priva di energie: questo difetto la squadra lo aveva palesato anche in Supercoppa contro la Lazio. Nel mese che è intercorso tra la gara contro i biancocelesti e quella contro il Napoli, Maurizio Sarri non è riuscito a migliorare i bianconeri da questo punto di vista. Leonardo Bonucci ha proprio spiegato che la Juventus deve crescere soprattutto dal punto di vista mentale: "La qualità deve essere concentrata dalla fase mentale, e questo ci è mancato".

La Juventus riprenderà ad allenarsi nella giornata di martedì

Quella di oggi è una giornata di riposo per la Juventus.

Infatti, Leonardo Bonucci e compagni si ritroveranno alla Continassa martedì pomeriggio. La squadra, da domani, inizierà a mettere nel mirino il match di domenica 2 febbraio contro la Fiorentina. Per questa partita resta da capire come sta Miralem Pjanic che ieri è uscito per un colpo alla caviglia. Dunque, da martedì Maurizio Sarri riprenderà a lavorare e probabilmente verranno analizzati gli errori commessi e poi bisognerà capire se ci saranno dei cambi di formazione. Ovviamente, qualora Miralem Pjanic non dovesse farcela al suo posto giocherebbe Rodrigo Bentancur e come mezzali le opzioni porterebbero ad Adrien Rabiot, Blaise Matuidi e Federico Bernardeschi.

Inoltre, resterà da capire chi giocherà in attacco anche perché la sensazione è che la squadra non riesca a reggere il peso del tridente pesante, perciò alla fine il tecnico della Juventus potrebbe riproporre Aaron Ramsey alle spalle di Cristiano Ronaldo e uno fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.