La Juventus è una società che non ama perdere e, le poche volte che esce sconfitta dal campo, si mette al lavoro per migliorare e per correggere gli errori commessi. Nella rosa bianconera ci sono giocatori di grande personalità che sanno dare la carica nei momenti di difficoltà. Uno dei calciatori che ha gradito di meno la sconfitta di Napoli è stato Cristiano Ronaldo. CR7 già quando era in campo al San Paolo provava a spronare la squadra a fare meglio e negli ultimi minuti praticamente da solo ha cercato di agguantare almeno un pari, ma non ci è riuscito.

Al termine della gara contro il Napoli, Cristiano Ronaldo era furioso perché lui non vuole mai perdere, perciò c'è da aspettarsi che già da domenica prossima avrà voglia di rivalsa. CR7 è sempre più leader della Juventus e di certo spronerà anche i compagni a dare sempre più. Intanto, questo pomeriggio, la squadra ha ripreso ad allenarsi proprio in vista dei prossimi impegni. I bianconeri si sono ritrovati alla Continassa e tre giocatori juventini hanno svolto, come da programma, un lavoro personalizzato, si tratta di Cristiano Ronaldo, Alex Sandro e Miralem Pjanic.

Mentre ci sono buone notizie da Mattia De Sciglio che ha ripreso ad allenarsi in parte in gruppo.

La Juventus pensa alla Fiorentina

La Juventus, ieri, ha fatto il suo ritorno a Torino e Maurizio Sarri ha concesso mezza giornata di riposo ai suoi ragazzi. Infatti, i bianconeri hanno ripreso ad allenarsi nel pomeriggio di oggi e hanno cominciato a mettere nel mirino il match contro la Fiorentina. Per questa partita, resta da capire se ci sarà Miralem Pjanic oppure no.

Il numero 5 juventino al San Paolo ha rimediato solo una botta alla caviglia e le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. In casa Juventus trapela ottimismo sul recupero del numero 5 juventino. Qualora stesse bene, Miralem Pjanic sarà titolare contro la Fiorentina, altrimenti Maurizio Sarri dovrà fare a meno di lui. In caso di forfait del bosniaco, al suo posto in cabina di regia, ci dovrebbe essere Rodrigo Bentancur.

Mentre ai lati del numero 30 juventino dovrebbero esserci Adrien Rabiot e uno fra Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi. Dunque, i prossimi giorni saranno fondamentali per capire le condizioni di Miralem Pjanic. Contro la Fiorentina, invece, mancheranno di certo Merih Demiral, Giorgio Chiellini e Sami Khedira. Questi ultimi due potrebbero rientrare a breve. Il numero 3 juventino si era procurato la lesione del legamento crociato e il suo rientro dovrebbe avvenire tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Contro la Fiorentina mancherà anche Danilo, mentre Mattia De Sciglio potrebbe essere a disposizione visto che oggi ha svolto gran parte dell’allenamento con i compagni.

La Juventus mercoledì si allenerà al mattino

Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per riprendere la preparazione in vista della gara di domenica 2 febbraio contro la Fiorentina. I bianconeri, dunque, hanno messo nel mirino la sfida delle 12:30 e probabilmente per Maurizio Sarri e i suoi ragazzi è stata l'occasione per riflettere sugli errori commessi in quel di Napoli. La preparazione della Juventus continuerà anche nella giornata di mercoledì e la squadra si ritroverà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino.

La Juventus deve ritrovare l’attenzione

Maurizio Sarri, al termine della sconfitta contro il Napoli, ha spiegato che la brutta prestazione del San Paolo può essere attribuita ad una mancanza di motivazioni e perciò da ora in avanti dovrà lavorare sotto questo aspetto per evitare che la squadra arrivi scarica a determinati appuntamenti.

Infatti, sia al San Paolo che contro la Lazio in Supercoppa, Maurizio Sarri ha ravvisato questo difetto nella sua Juventus. La sensazione è che la sconfitta di Napoli possa essere la giusta lezione per far capire ai giocatori bianconeri che bisogna essere sempre concentrati in tutte le partite.