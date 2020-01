Per la Juventus quella di oggi è stata un'altra mattinata di intenso lavoro. I bianconeri hanno continuato la preparazione in vista della gara contro la Fiorentina. La sensazione è che per questa partita, Maurizio Sarri possa fare qualche cambio di formazione. Anche se il tecnico toscano ha ancora l'allenamento di sabato per sciogliere gli ultimi dubbi. Due delle certezze di Maurizio Sarri per la gara contro la Fiorentina saranno Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. Il numero 5 juventino ha smaltito la botta alla caviglia accusata contro il Napoli e da ieri ha ripreso ad allenarsi con i compagni.

Dunque, Miralem Pjanic dovrebbe guidare il centrocampo della Juventus. Così come CR7 sarà il fulcro dell'attacco bianconero nel match contro la Fiorentina. Ma resta da capire chi giocherà insieme a loro. Infatti, accanto a Cristiano Ronaldo dovrebbe esserci uno fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, mentre a centrocampo i dubbi sono molti di più.

La Juventus ha alcuni dubbi di formazione

La Juventus, in questi giorni, ha lavorato per prepararsi al meglio alla gara contro la Fiorentina. Per questa partita ci si aspetta qualche novità di formazione.

Maurizio Sarri ha diverse opzioni e solo nella giornata di sabato scioglierà le riserve. I dubbi del tecnico riguardano tutti i reparti ma in particolare il focus è sul centrocampo. Infatti, in mediana si dovrebbe ripartire da Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic, mentre resta da capire chi agirà come mezzala di sinistra. Per questo ruolo sono in corsa due giocatori e si tratta di Adrien Rabiot e Blaise Matuidi.

Il ballottaggio è serrato e Maurizio Sarri si prenderà tutto il tempo necessario per prendere la decisione finale. Ma non è da escludere che alla fine possa giocarsi la carta a sorpresa ovvero schierare dal primo minuto Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, da qualche settimana, studia da mezzala e quella contro la Fiorentina sarebbe una grande occasione per rilanciarsi.

Federico Bernardeschi ha accettato di buon grado il cambio di ruolo e adesso aspetta il momento giusto per dimostrare il suo valore e per dimostrare di essere da Juventus.

La Juventus potrebbe tornare al 4-3-1-2

Nella gara persa contro il Napoli, Maurizio Sarri aveva deciso di puntare sul tridente pesante schierando fin dal primo minuto Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Ma questa soluzione non ha dato le risposte sperate. Perciò l'impressione è che contro la Fiorentina, la Juventus possa tornare al 4-3-1-2, con Aaron Ramsey che potrebbe agire come trequartista. Ogni dubbio, però, verrà risolto solo a poche ore dalla gara contro la Fiorentina.

Il reparto nel quale, al momento, ci sono meno dubbi è la difesa. Infatti, sulle fasce agiranno Juan Cuadrado e Alex Sandro, mentre in mezzo ci dovrebbero essere Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Per la gara di domenica, Maurizio Sarri ritroverà Mattia De Sciglio che ha smaltito il problema fisico che lo tenuto fermo ai box nelle ultime settimane. Mentre Danilo, domenica, non sarà a disposizione così come Sami Khedira, Giorgio Chiellini e Merih Demiral.

Sabato allenamento della vigilia per la Juventus

Quella di sabato sarà una giornata molto intensa per la Juventus visto che si ritroverà alla Continassa per svolgere l’allenamento della vigilia della gara contro la Fiorentina.

Inoltre, nella giornata di domani sarà in programma la conferenza stampa di Maurizio Sarri che si terrà alle ore 13:30. Al termine dell'allenamento di sabato, l'allenatore della Juventus diramerà l'elenco dei convocati e a seguire la squadra si fermerà in ritiro al JHotel visto che la gara contro la Fiorentina si disputerà alle 12:30.