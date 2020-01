La Juventus, in mattinata, si è data appuntamento alla Continassa per preparare la gara contro la Fiorentina. La squadra è scesa in campo poco prima delle ore 12 e inizialmente ha svolto esercizi di riscaldamento, a seguire ovviamente i giocatori hanno utilizzato il pallone e a fine seduta hanno fatto la classica partitella.

La Juventus, in questi giorni, sta studiando qualche novità di formazione in vista del match di domenica 2 febbraio. Maurizio Sarri per la partita contro la Fiorentina sta pensando di rilanciare Federico Bernardeschi.

Il numero 33 juventino, contro la sua ex squadra, potrebbe avere l'occasione che sta aspettando da qualche settimana, ovvero riproporsi in una nuova veste quella di mezzala.

Intanto, per la gara contro i viola, la Juve recupererà Miralem Pjanic che oggi ha ripreso ad allenarsi con i compagni. In mezzo al campo - al fianco del numero 5 juventino - potrebbe toccare a Rodrigo Bentancur e Federico Bernardeschi. Inoltre, questa mattina, anche Cristiano Ronaldo, dopo due giorni di lavoro personalizzato, ha ripreso ad allenarsi con i compagni.

Mentre, Matthijs De Ligt, come da programma, ha svolto una sessione personalizzata.

La Juventus e l'operazione rilancio

La Juventus, in questi giorni, lavora per ritrovarsi dopo la sconfitta contro il Napoli e Maurizio Sarri studia nuove soluzioni. Da qualche settimana, il tecnico toscano ha deciso di lavoro in modo specifico su Federico Bernardeschi per trasformarlo in una mezzala. Il ragazzo ha fisicità, resistenza e tecnica per giocare in mezzo al campo.

Infatti, dopo una prima parte di stagione in cui Maurizio Sarri ha chiesto a Bernardeschi di agire come trequartista, l'allenatore ha deciso di svoltare e di arretrare di qualche metro il giocatore classe '94. Il numero 33 juventino tra le linee era sacrificato e spendeva tutte le sue energie per garantire equilibrio alla squadra e perciò perdeva lucidità in fase offensiva. Sarri crede nel talento di Bernardeschi e perciò è pronto a dargli una nuova vita calcistica, ma da mezzala.

Il numero 33 ha dimostrato di gradire questo spostamento e ha accettato di cambiare ruolo con grande entusiasmo. Adesso Bernardeschi aspetta un'occasione importante per dimostrare se è davvero diventato una mezzala, essa potrebbe arrivare già domenica contro la Fiorentina.

Infatti, Maurizio Sarri sarebbe molto tentato di schierare il giocatore di Carrara fra i titolari contro i viola. L'allenatore già domenica scorsa nella gara contro il Napoli ha deciso di inserire Bernardeschi in mediana per provare a dare maggiore qualità, ma in quella partita tutta la squadra era priva di energie e perciò era difficile poter incidere.

La Juventus ritrova anche De Sciglio

La Juventus, da alcuni giorni, ha ritrovato anche Mattia De Sciglio che ha ripreso ad allenarsi con i compagni ed è pronto per la gara contro la Fiorentina. La sensazione, però, è che contro i viola, il numero 2 juventino partirà dalla panchina.

La presenza di De Sciglio sarà comunque importante perché garantirà a Sarri un'alternativa sulle fasce visto che Danilo è fermo ai box.

La Juventus venerdì si allenerà al mattino

La Juventus, nella giornata di venerdì, sarà nuovamente alla Continassa per proseguire la preparazione in vista del match contro la Fiorentina.

Domani, la squadra si allenerà al al mattino. Venerdì Maurizio Sarri continuerà a fare alcune prove tattiche in vista della gara contro i viola, ma ogni decisione finale sulla formazione da impiegare domenica, il tecnico della Juventus la prenderà sabato.

Il 1º febbraio la squadra svolgerà l'allenamento della vigilia e poi resterà in ritiro per avvicinarsi al meglio alla gara contro i viola.