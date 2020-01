La Coppa Italia è giunta alle semifinali. A breve si disputeranno le partite di andata del penultimo turno, che vedranno incrociarsi da una parte Inter e Napoli, dall’altra Milan e Juventus. I nerazzurri, dopo aver eliminato la Fiorentina con il risultato di 2-1, ospiteranno a San Siro gli azzurri, che a loro volta hanno superato l’ostacolo Lazio con il risultato di 1-0 davanti ai propri tifosi. La partita si giocherà alle ore 20:45 di mercoledì 12 febbraio 2020 con diretta tv su Rai 1. I rossoneri, invece, hanno faticato più del dovuto a battere il Torino, vincendo solamente ai tempi supplementari con il risultato di 4-2.

I ragazzi di Stefano Pioli affronteranno i bianconeri, che hanno eliminato la Roma con il risultato di 3-1. La partita verrà giocata alle ore 20:45 di giovedì 13 febbraio 2020 con diretta tv su Rai 1.

Bilancio positivo per l’Inter in Coppa Italia contro il Napoli

Inter e Napoli si sono affrontate 11 volte in Coppa Italia, con bilancio a favore dei nerazzurri: 6 vittorie a fronte di 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo confronto diretto risale alla stagione 2015/16, quando finì 0-2 al San Paolo ai quarti di finale.

Stevan Jovetić e Adem Ljajić diedero il successo all’Inter. Le due squadre si sono affrontate anche in finale nella stagione 1977/78, con successo dei nerazzurri per 2-1. Maurizio Restelli portò in vantaggio gli ospiti, prima della risposta di Alessandro Altobelli e Graziano Bini. Se vengono prese le sole partite disputate a San Siro, abbiamo 3 vittorie e 1 pareggio per l’Inter, che davanti ai propri tifosi non ha mai perso contro il Napoli in Coppa Italia.

Una volta archiviata la partita di andata, bisognerà attendere il 5 marzo 2020 per il return match al San Paolo.

Bilancio negativo per il Milan in Coppa Italia contro la Juventus

Milan e Juventus hanno avuto modo di affrontarsi 25 volte in Coppa Italia, con un bilancio sfavorevole per i rossoneri: 8 vittorie a fronte di 6 pareggi e 11 sconfitte. L’ultimo confronto diretto risale alla stagione 2017/18, quando finì 4-0 in finale.

A segno Medhi Benatia (doppietta), Douglas Costa e autorete di Nikola Kalinić. Nella stagione 2015/16 ci fu un altro incrocio in finale e vinsero i bianconeri 0-1 ai tempi supplementari con goal di Álvaro Morata. In altre 3 occasioni le due squadre si sono affrontate in finale, 2 delle quali con un doppio confronto. Solo in un’occasione ha vinto il Milan, ai calci di rigore, nella stagione 1972/73. Se consideriamo le sole partite disputate a San Siro, abbiamo una situazione di perfetta parità, con 4 vittorie a testa e 3 pareggi. Il Milan, però, non batte la Juventus dalla stagione 1977/78, quando s’impose per 4-2.

I rossoneri andarono a segno con Alberto Bigon (doppietta), Giovanni Sartori e Ruben Buriani, dopodiché segnarono gli ospiti con Marco Bozzi e Maurizio Schincaglia. Una volta archiviata la partita di andata, bisognerà attendere il 4 marzo 2020 per il return match all’Allianz Stadium.,