Dall'estate 2017 Douglas Costa veste la maglia della Juventus. Il brasiliano, però, è reduce da qualche annata complicata. Infatti spesso è fermo ai box a causa di infortuni. Adesso, il numero 11 della Juventus è nuovamente a disposizione, ma Maurizio Sarri lo deve impiegare con attenzione.

Douglas Costa si è raccontato a Dazn e in particolare si è soffermato sul proprio futuro: "Difficilmente lascerei la Juventus per un'altra squadra". Il brasiliano, inoltre, ha sottolineato che il suo sogno è quello di vincere la Champions League con la maglia bianconera.

Douglas Costa racconta il suo sogno

La Juventus, domenica 2 febbraio, sarà in campo per affrontare la Fiorentina.

Maurizio Sarri per questa sfida potrebbe fare qualche cambio e anche decidere di puntare su Douglas Costa. Il brasiliano ultimamente sta meglio e perciò è lecito attendersi che trovi più spazio.

Il numero 11 juventino ha un desiderio ben preciso: "L'ambizione del club è vincere la Champions League, è per questo che sono venuto a Torino", ha detto il brasiliano, aggiungendo che alzare al cielo la "coppa dalle grandi orecchie" con la maglia della Juventus.

Douglas Costa ha sottolineato che lui e i suoi compagni stanno provando a conquistare questa coppa e poterla vincere gli darebbe la sensazione di aver raggiunto il traguardo.

Il momento più brutto per il giocatore brasiliano

Douglas Costa da un anno mezzo si trova tra alti e bassi. Il brasiliano spesso è vittima di infortuni e non riesce a rendere al massimo, anche se qdesso fortunatamente sta meglio.

L'episodio che più lo ha rattristato nel suo periodo alla Juventus è lo sputo a Di Francesco. Quel suo orrendi gesto scatenò parecchie polemiche. Il brasiliano è tornato a parlare proprio di quell'episidio: "Mi ha fatto stare male, perché non sono quel tipo di persona", ha detto il numero 11, il quale ha raccontato che quel giorno ebbe un blackout di 10/15 secondi in cui perse la testa.

Douglas Costa ha spiegato che sa di essere un esempio per i bambini e che in molti vorrebbero essere come lui e giocare con la Juventus, perciò quell'episodio lo ha fatto molto pensare e riflettere su chi è e su che cosa rappresenta.

Douglas Costa parla della sua vita torinese

Douglas Costa a Torino si è ambientato in fretta. Il brasiliano ha spiegato che in Italia sta molto bene, perché è un paese simile al Brasile. Inoltre ha raccontato che il cibo italiano gli piace molto e che la lingua non è più così difficile.

Il brasiliano ha anche sottolineato che Torino è perfetta per lui. Il numero 11 juventino ha raccontato che vive in un bel posto, può passeggiare dove vuole e le strutture della Juventus sono vicine a dove abita, inoltre tutti lo trattano bene.

Douglas Costa impara da CR7

Da due anni a questa parte i giocatori della Juventus hanno la fortuna di poter dividere lo spogliatoio con il miglior giocatore del mondo: Cristiano Ronaldo.

Della presenza in squadra di CR7 ha parlato anche il giocatore brasiliano: "Sono talmente concentrato dall'imparare da Cristiano Ronaldo, abbiamo in squadra uno dei giocatori più forti del mondo", ha detto il numero 11 juventino, il quale poi ha aggiunto che se lui e Paulo Dybala sono al 100% la Juve può puntare al massimo e arrivare molto in alto.

Dunque, Douglas Costa crede nelle sue potenzialità e in quelle dei compagni della Juventus e spera di raggiungere grandi traguardi. Il brasiliano vorrebbe riuscire ad esaudire il suo sogno di vincere la Champions, che poi è il desiderio anche di tutti i tifosi bianconeri dal 1996.