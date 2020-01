Ieri sera, Merih Demiral ha riportato un brutto infortunio al ginocchio. Il numero 28 juventino è stato costretto a lasciare il campo. Questa mattina, il difensore turco è stato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti strumentali. Purtroppo gli esami effettuati da Merih Demiral hanno dato un esito molto negativo. Il ragazzo ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione del menisco. Dunque la stagione del difensore turco è finita con largo anticipo.

Demiral out fino a fine stagione

La partita tra Roma e Juventus ha lasciato strascichi davvero terribili per entrambe le squadre. Infatti, Merih Demiral e Niccolò Zaniolo hanno riportato entrambi la lesione del legamento crociato del ginocchio. La stagione dei due giocatori, purtroppo, è terminata con largo anticipo. Merih Demiral, questa mattina, è stato sottoposto agli accertamenti di tiro e nei prossimi giorni dovrà essere operato al ginocchio. Solo dopo che il numero 28 juventino sarà sottoposto ad intervento chirurgico sarà possibile stabilire con certezza i tempi di recupero.

Inoltre, il club bianconero non ha ancora fatto sapere dove verrà operato Merih Demiral. L'infortunio del difensore ex Sassuolo è davvero una brutta tegola per la Juventus, visto che, nelle ultime settimane, il giocatore turco era diventato un titolarissimo. Il club bianconero, nella disgrazia, può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno visto che a breve dovrebbe esserci io rientro di Giorgio Chiellini. Fabio Paratici, nonostante l'infortunio di Demiral, non interverrà sul mercato visto che in rosa c'è anche Rugani. A questo punto il numero 24 e il Capitano bianconero faranno parte della lista Champions e la sensazione è che non ci sarà un nuovo ingresso in rosa.

L'affetto dei compagni

Già nella serata di ieri, la sensazione era che Merih Demiral avesse riportato un infortunio piuttosto serio.

I suoi compagni fin da subito gli sono stati vicini e molti di loro gli anni inviato dei messaggi di sostegno tramite i social. Uno dei primi è stato Paulo Dybala che su Instagram ha fatto il suo in bocca al lupo a Merih Deliral, ma anche Niccolò Zaniolo. Al numero 10 juventino si sono aggiunti i vari Miralem Pjanic, Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, poco fa su Twitter, ha scritto un bel messaggio per rincuorare il suo compagno di squadra e Niccolò Zaniolo. Adesso il difensore turco dovrà trovare la forza per superare questo momento, ma sicuramente essendo un ragazzo dotato di un grande temperamento riuscirà a rialzarsi e a tornare più forte di prima. Merih Demiral, inoltre, potrà contare sul supporto di tutto l'ambiente bianconero che si è stretto fin da subito intorno a lui.