Questo pomeriggio la Juventus riprenderà gli allenamenti in vista della partita contro la Roma. I bianconeri inizieranno a mettere nel mirino le prossime sfide di campionato e Maurizio Sarri avrà a disposizione alcuni giorni per poter prendere tutte le decisioni di formazione.

Ormai tra gli uomini a disposizione c'è anche Douglas Costa, che si è ristabilito dai problemi fisici ed è pronto a dare una mano alla sua squadra. Il brasiliano, questa mattina, ha mandato un messaggio molto chiaro agli avversari della Juventus.

I bianconeri sanno che ci sarà da lottare per arrivare a conquistare lo scudetto, ma sono consapevoli che tutto dipende da loro, come ha sottolineato lo stesso Douglas Costa.

Costa avvisa le avversarie dei bianconeri

In questi mesi, la Juventus sta lottando punto su punto con l'Inter per la testa della classifica. I bianconeri vogliono lo scudetto e sono pronto a lottare fino alla fine. La squadra di Maurizio Sarri può contare sulla grande voglia dei suoi grandi campioni e su uno strepitoso Cristiano Ronaldo.

CR7 sta trascinando la Juve a suon di gol e vuole continuare a segnare sempre di più in campionato e soprattutto in Champions. La convinzione della Juve la si vede anche nei post social che condividono i calciatori juventini e in particolare, questa mattina, Douglas Costa, su Instagram, ha avvertito le avversarie dei bianconeri: "Sarà lunga. Sarà difficile. Sarà entusiasmante", ha scritto il numero 11 juventino, aggiungendo come la Juve sappia bene che tutto dipenderà da lei.

Inoltre, il brasiliano ha spiegato che la differenza la farà l'unità del gruppo: "Per questo dovremo viverla tutto insieme, come una famiglia". A questo chiaro messaggio, Douglas Costa ha allegato una bellissima foto che lo ritrae mentre aiuta Blaise Matuidi a sistemarsi gli scarpini. Questa immagine fa capire come il gruppo bianconero sia più unito che mai.

Demiral sta diventando idolo dei tifosi

La Juve è come una famiglia, come ha spiegato anche Douglas Costa nel suo post. Questa unità riguarda tutto il gruppo, ma anche i tifosi che seguono sempre con grande affetto i loro beniamini.

I sostenitori bianconeri, nei giorni scorsi, hanno notato che Merih Demiral dopo il gol di Cristiano Ronaldo ha esultato proprio come se fosse sugli spalti dell'Allianz Stadium. Infatti, lo speaker juventino appena dopo il gol di CR7 ha esultato dicendo: "Per la Juventus ha segnato il numero 7, Cristiano" e il pubblico ovviamente ha risposto a squarciagola: "Ronaldo". Ma il nome del portoghese non è stato urlato solo dai 40 mila dello Stadium, bensì anche da Merih Demiral. Le immagini ritraenti il difensore juventino che esulta come un tifoso hanno fatto il giro del web: il difensore sta diventando sempre più l'idolo del popolo della Vecchia Signora.