La Juventus, in questo Calciomercato invernale, ha ufficializzato due importanti cessioni (Mandzukic all'Al-Duhail e Perin in prestito al Genoa) ed un acquisto di qualità per il futuro. Si tratta del centrocampista offensivo Dejan Kulusevski (che rimarrà in prestito al Parma fino a giugno), vera e propria rivelazione del campionato italiano nella prima parte della stagione.

A criticare però la scelta della Juventus è stato il giornalista ex Mediaset Maurizio Pistocchi che, su Twitter, ha punzecchiato la dirigenza bianconera.

Nello specifico il suo bersaglio è stato il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, colpevole di aver strapagato un talento come Kulusevski ma di non aver saputo valorizzare un altro talento che fino alla scorsa stagione era di proprietà della Juventus.

Il giornalista in particolar modo si è riferito al centrocampista offensivo del Bologna Riccardo Orsolini, acquistato in estate dalla società emiliana proprio dalla Juventus.

'E' felice di Kulusevski ma ha perso Orsolini'

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter ha lanciato una frecciatina molto pesante al direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici.

Nello specifico, ha postato: "Fabio Paratici è molto contento di aver speso 44 milioni per Kulusevski. Mai qualcuno che gli chieda come mai ha lasciato perdere Orsolini (97) che gioca nella stessa posizione e gli somiglia molto"

Il dirigente bianconero ha infatti 'permesso' al Bologna di riscattare Orsolini in estate per 15 milioni di euro. La critica mossa da Pistocchi a Paratici è l'aver acquistato un giocatore simile al nazionale italiano (appunto Kulusevski) pagandolo un totale di 45 milioni di euro.

La consacrazione definitiva dell'ex Ascoli è arrivata proprio questa stagione con la convocazione nella nazionale italiana. Nell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina il centrocampista offensivo ha realizzato il gol del pareggio grazie ad una bellissima punizione. Attualmente Orsolini rappresenta uno dei principali talenti offensivi del calcio italiano, valorizzato alla grande dal tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic.

Chi è Kulusevski, il nuovo acquisto della Juventus

Il nazionale svedese sta contribuendo in maniera attiva ai successi ottenuti dal Parma in questa stagione grazie a 4 gol e 7 assist. Prestazioni che hanno evidentemente attirato l'attenzione della società bianconera. Lo svedese arriverà a Torino dalla prossima stagione grazie ad un esborso economico importante ovvero 35 milioni più 10 di bonus. Ha firmato un contratto con i bianconeri fino a giugno 2024 a 2,5 milioni di euro a stagione.