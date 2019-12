Uno dei personaggi più discussi a livello sportivo è sicuramente Antonio Cassano: dopo la presunta lite nel programma televisivo 'Tiki Taka' che lo ha portato a lasciare la trasmissione condotta da Pardo, l'ex giocatore è spesso ospite a Sky Sport. Proprio ad inizio dicembre si è ufficialmente diplomato come direttore sportivo a Coverciano e a tal riguardo, intervistato ha parlato del suo futuro professionale sottolineando come "il giorno in cui qualcuno mi farà lavorare farò di tutto per prendere Bielsa, mi piace da impazzire".

Ha poi parlato di Juventus, Inter e Milan e proprio sui bianconeri ha lanciato diverse frecciatine in direzione dirigenza e conduzione tecnica. Proprio le scelte sbagliate del direttore sportivo Paratici e del tecnico Sarri stavano portando la Juventus a cedere in estate due dei protagonisti di questa prima parte della stagione, ovvero Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Secondo Cassano infatti, "La Juve ha 10 punti in più grazie ai due argentini".

Se fossero andati via infatti, "i bianconeri sarebbero distanti dall'Inter".

'In Champions League ci sono 5-6 squadre più forti, la vedo dura per la Juventus'

Lo stesso Cassano si è poi soffermato anche sulle ambizioni europee della Juventus sottolineando come "In Champions League ci sono 5-6 squadre più forti dei bianconeri, la vedo dura". Ha poi stuzzicato di nuovo Maurizio Sarri, sottolineando alla Juventus vogliono la vittoria, non il bel gioco: è quindi obbligato a vincere. Non è mancato poi un riferimento al nuovo arrivo al Milan, Zlatan Ibrahimovic: Cassano ha confermato che si aspettava che il suo ritorno a Milano perché affezionato alla società. Ha poi confermato che la punta svedese sarà ancora decisiva, dichiarando che "Dopo Ronaldo e Van Basten è il 9 più forte degli ultimi 30 anni".

Inoltre è uno stimolo in più per i suoi compagni di squadra, che evidentemente hanno solo da imparare da un campione come lo svedese. Ha poi aggiunto che negli ultimi anni dopo Messi è il giocatore che ha vinto di più.

Cassano su Gattuso ed Inter

Lo stesso Cassano ha parlato anche di Gattuso che lo ritiene un ottimo allenatore considerando che lo scorso anno ha portato il Milan ad un passo dalla qualificazione in Champions League. Allo stesso tempo ha espresso tutta la sua fiducia per Boban e Maldini, che con gli acquisti che hanno fatto (in particolar modo Theo Hernandez) fra qualche anno riusciranno a portare la squadra a livelli del suo glorioso passato. Infine un piccola menzione sull'Inter: Cassano ha fatto i complimenti ad Ausilio per l'acquisto di Lautaro Martinez ma anche per l'arrivo di Lukaku, funzionale al gioco di Antonio Conte.

Per Cassano l'Inter vincerà il campionato in questa stagione.