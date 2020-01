Questa mattina, la Juventus si è allenata in vista della partita contro il Parma. Maurizio Sarri sta valutando le condizioni dei suoi ragazzi per capire se fare dei cambi di formazione. La sensazione è che rispetto alla sfida di Coppa Italia le rotazioni saranno parecchie. La Juventus, contro il Parma, spera di poter ritrovare Cristiano Ronaldo che mercoledì è stato fermato da un attacco di sinusite. Oggi, CR7 si è regolarmente allenato in gruppo e perciò la sensazione è che sarà a disposizione per il match di domenica sera.

Dunque, il portoghese ha superato il problema accusato mercoledì pomeriggio e perciò contro il Parma dovrebbe essere titolare. Inoltre, prima della partita di domenica, CR7 sarà premiato come MVP del mese di dicembre.

La Juventus si prepara in vista del match di domenica sera

La Juventus, domenica sera, sarà in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Parma. Contro i gialloblù, Maurizio Sarri confermerà il 4-3-1-2 e ci saranno alcuni cambi. L'impressione è contro il Parma si rivedranno i vari Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Mentre, non sarà a disposizione Rodrigo Bentancur che sarà squalificato. L'uruguaiano tornerà a disposizione in Coppa Italia contro la Roma e in campionato potrà rientrare nella sfida contro il Napoli. Dunque, contro il parla la mediana della Juventus dovrebbe essere composta da Adrien Rabiot, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Non èda escludere che il numero 25 juventino possa rifiatare e al suo posto potrebbe toccare a Federico Bernardeschi.

Il numero 33 della Juventus, contro l'Udinese, ha dimostrato di interpretare al meglio il nuovo ruolo di mezzala cucitogli addosso da Maurizio Sarri. Dunque non è da escludere che o contro il Parma o contro la Roma, Federico Bernardeschi possa essere nuovamente riproposto in mezzo al campo.

La Juventus ritroverà Bonucci

Mercoledì in Coppa Italia, Leonardo Bonucci ha riposato e ha assistito al match dei compagni dalla panchina.

Ma il numero 19 della Juventus, contro il Parma, sarà nuovamente al centro della difesa è al suo fianco dovrebbe esserci Matthijs De Ligt. L'olandese giocherà la sua terza partita in una settimana visto l'infortunio di Merih Demiral. Il turco starà fuori per tutta le seconda parte di stagione e perciò Maurizio Sarri ha un po' di emergenza nel reparto arretrato. Ma presto il tecnico dovrebbe ritrovare Giorgio Chiellini.

Dunque le scelte di formazione, di Maurizio Sarri sembrano fatte, ma il dubbio più grande resta in attacco. Infatti, Cristiano Ronaldo dovrebbe essere in campo dal primo minuto e perciò bisognerà capire chi giocherà al suo fianco. Il favorito per giocare vicino a CR7 sembra essere Paulo Dybala. Il numero 10 juventino, però, resta in ballottaggio con Gonzalo Higuain. Non è da escludere che la Joya possa riposare visto che poi mercoledì 22 gennaio ci sarà la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma.

Sabato la Juventus si allenerà alla Continassa

Nella giornata di sabato, la Juventus tornerà alla Continassa visto che sarà in programma un allenamento pomeridiano che servirà per preparare la gara contro il Parma. Domani, inoltre, ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri che si terrà alle ore 13:15. Sabato, la squadra curerà i dettagli tattici della sfida contro il Parma anche se poi i bianconeri svolgeranno una rifinitura nella mattinata di domenica e perciò solo in quella occasione il tecnico toscano prendere le ultime decisioni di formazione. La Juventus, domani, non andrà in ritiro come accade sempre prima delle partite casalinghe che si giocano alle 20:45.