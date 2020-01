Jasmin Kurtic è un nuovo giocatore del Parma. Dopo tante voci e una lunga corsa che ha visto i ducali battere tante squadre, Genoa e Torino per esempio, oggi lo sloveno è stato ufficializzato con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club. È il primo innesto del mercato invernale degli emiliani, un gennaio in cui D’Aversa avrebbe chiesto alla società di avere a disposizione una nuovo giocatore in ogni reparto. Il primo è arrivato per il centrocampo, bisognerà capire come si evolveranno le trattative in difesa e attacco.

Nel reparto arretrato si parla con insistenza di Bonifazi, in uscita dal Torino, ma inseguito anche dalla Spal. Per quello che riguarda il settore offensivo ci sono ancora dei dubbi sulle possibili operazioni di mercato. Pizzarotti in una recente intervista ha dichiarato che non verranno fatti interventi, ma proprio oggi sono tornate le voci su un possibile interesse per Caprari.

Parma: Kurtic è ufficiale e con il Lecce ci sarà

Il mercato non è però l’argomento più pressante in casa Parma, nel mirino infatti c’è già il Lecce che arriverà al Tardini lunedì sera.

D’Aversa potrà già contare su Jasmin Kurtic, oggi il nuovo acquisto ha svolto le visite mediche e si aggregato alla squadra, quindi potrà scendere in campo con la sua nuova maglia. Sotto l’aspetto fisico è perfettamente integro, ha giocato l’ultima gara con la Spal, ma difficilmente partirà titolare. Lo sloveno arriverà alla partita contro il Lecce con soli tre allenamenti con i nuovi compagni e così è probabile che si sieda in panchina. A centrocampo i padroni di casa dovranno rinunciare a Barillà, squalificato, e le scelte sembrano già fatte con Hernani, Grassi e Kucka a formare la cerniera alle spalle del tridente offensivo.

Le occasioni per mettersi in mostra per Kurtic arriveranno però molto presto. Giovedì prossimo il Parma sarà impegnato in Coppa Italia con la Roma mentre domenica 19 gennaio in programma c’è la sfida alla Juventus.

Tre gare in una settimana non sono di facile gestione e così D’Aversa farà ruotare molto i suoi uomini, questo significa che i tifosi gialloblu non dovranno aspettare molto per vedere il loro nuovo giocatore in campo dall’inizio.

Salgono le quotazioni di Inglese per Parma-Lecce

D’Aversa sta iniziando a sciogliere i dubbi anche in attacco in vista di Parma-Lecce. Kulusevski è inamovibile e giocherà dall’inizio, probabile che l’altro esterno possa essere Gervinho, vicinissimo al pieno recupero, se non giocherà l'ivoriano spazio a Sprocati. Nelle ultime ore sono in netta salita le quotazioni di Roberto Inglese come titolare nel ruolo di centravanti. Dopo quasi tre mesi di stop, il bomber domenica scorsa ha giocato 45 minuti con l’Atalanta. La forma migliore deve ancora arrivare, ma l’ex Napoli sembra in netto vantaggio su Cornelius per giocare fin dall’inizio.

Anche il danese arriva da una serie di infortuni, così è probabile che alla fine D’Aversa possa varare la staffetta con il cambio programmato nel secondo tempo.

Piccolo dubbio in difesa, dove Bruno Alves continua a combattere con la lombalgia. Il portoghese ha lavorato a parte negli ultimi giorni, le sue condizioni non preoccupano più di tanto e quindi dovrebbe farcela, in caso contrario spazio a Dermaku. A completare il reparto arretrato saranno Darmian, il rientrante Gagliolo e Iacoponi. Il Parma prepara a Collecchio la sfida con il Lecce con il nuovo acquisto Kurtic già pronto alla nuova avventura, Inglese in rampa di lancio e la grande voglia di cancellare subito i cinque schiaffi ricevuti a Bergamo dall’Atalanta.