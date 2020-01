La prossima giornata di campionato potrebbe essere importante per gli sviluppi della Serie A. Sicuramente è la Lazio che potrebbe avvantaggiarsene di più: infatti gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno all'Olimpico la Spal. Partita complicata per la Juventus, che ospiterà la Fiorentina alle 12:30 mentre, in serata, l'Inter andrà a far visita all'Udinese.

Anticipi

Prenderà il via sabato alle 15.00 la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A, con l'anticipo del Renato Dall'Ara tra Bologna e Brescia.

Dopo la vittoria nel derby emiliano contro la Spal, i rossoblu cercano di avvicinarsi al sesto posto, valido per l'ingresso in Europa League. Le Rondinelle invece hanno ottenuto soltanto due punti nelle ultime cinque giornate di campionato e vogliono tornare al successo per uscire dalla zona calda della classifica. Alle 18.00 il secondo anticipo vedrà di fronte Cagliari e Parma, le due sorprese di questo campionato, appaiate a quota 31 punti. In serata la Roma farà visita al Sassuolo, cercando di mantenere il quarto posto, insidiato dall'Atalanta; i nero-verdi invece devono fare risultato per non trovarsi invischiati nella lotta salvezza.

Juventus-Fiorentina alle 12.30

La domenica si aprirà con il match fra Juventus e Fiorentina, una sfida molto sentita da entrambe le tifoserie. La Juventus deve dimenticare la sconfitta di Napoli, mentre la Fiorentina, in un buon momento di forma, vorrà mettere i bastoni tra le ruote alla capolista. Maurizio Sarri, aspramente criticato dopo la sconfitta del San Paolo, ha il solito dubbio: tridente pesante con Ronaldo, Dybala e Higuain, oppure riposo per il numero 21 con Ramsey alle spalle di CR7 e la Joya.

I match di domenica pomeriggio alle 15.00

Alle 15.00 l'Atalanta chiederà strada al Genoa per rincorrere il sogno Champions; il Milan affronterà a San Siro l'Hellas Verona, alla ricerca del sesto successo consecutivo tra campionato e Coppa Italia: sarà ancora titolare Zlatan Ibrahimovic, autentico colpo di mercato dei rossoneri, che hanno ceduto nelle ultime ore Suso, Piatek e Rodriguez. Infine la Lazio se la vedrà contro la Spal: occasione da sfruttare per i biancocelesti, che avranno la partita più agevole tra le tre di testa.

Dopo il pareggio nel derby, Immobile e compagni cercheranno una vittoria che rilanci la Lazio, anche in seguito all'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli

I posticipi

Alle 18.00, al Via del Mare, si affronteranno Lecce e Torino: i pugliesi alla ricerca della prima vittoria casalinga del campionato; i granata per dimenticare il clamoroso tonfo di sette giorni fa contro l'Atalanta. In serata a Udine l'Inter, già certa dei risultati delle avversarie, sfiderà la squadra di Gotti, reduce dalla sconfitta di Parma. La squadra di Antonio Conte ha inanellato tre pareggi consecutivi ed è alla ricerca di una vittoria per ridare morale a squadra e ambiente, dopo un calciomercato pieno di fuochi pirotecnici, con Eriksen che dovrebbe esordire in Serie A dal primo minuto.

La ventiduesima di campionato si concluderà lunedì con il posticipo di Genova tra Sampdoria e Napoli: blucerchiati ancora in lotta per mantenere la categoria; partenopei che, dopo la vittoria contro la Juventus, cercheranno di risalire la classifica.