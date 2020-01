Ultima giornata di trattative per i club italiani, ultime ore utili per cercare di effettuare operazioni in entrata e mandare a giocare altrove calciatori in esubero. Tra i club più attivi nella cadetteria c'è il Crotone, squadra che in queste ultime ore è andata a piazzare alcuni tasselli nella rosa della squadra affidata al tecnico Giovanni Stroppa. Dal Benevento è giunto l'attaccante Samuel Armenteros mentre dall'Ascoli il centrocampista Alberto Gerbo. Entrambe i calciatori hanno sposato la causa rossoblu con la formula del prestito fino al termine della stagione.

In attesa di scendere in campo contro l'Empoli allo stadio "Carlo Castellani", il Crotone potrebbe andare ad inserire un altro tassello sulle corsie esterne andando ad apportare l'acquisto di un calciatore di categoria.

Ninkovic, si cerca l'accordo

Con la probabile cessione di Andrea Nalini, il Crotone potrebbe andare a sopperire a questa cessione attraverso un nuovo innesto. Il nome caldo delle ultime ore sembra essere quello di Nikola Ninkovic, calciatore in forza all'Ascoli e messo sul mercato dalla società bianconera dopo i dissidi maturati con l'ex tecnico Paolo Zanetti.

Il calciatore, che rappresenta un punto di forza della squadra, potrebbe accettare un trasferimento in caso di un'offerta importante. L'Ascoli dal canto suo non vorrebbe svendere un suo talento provando a monetizzare al massimo una sua eventuale cessione. In caso di mancato accordo il Crotone potrebbe effettuare un tentativo con il Genoa per Vittorio Parigini, calciatore che interesserebbe anche alla Cremonese di Massimo Rastelli.

Jankovic nome per la corsia esterna

Tra i profili sondati nelle ultime ore dalla dirigenza crotonese ci sarebbe anche l'esterno offensivo Marko Jankovic, classe 1995, elemento in forza alla Spal. Il calciatore, poco impiegato in questa difficile prima parte del campionato dei biancazzurri potrebbe arrivare a Crotone con la formula del prestito fino a giugno. Per il calciatore montenegrino solamente quattro presenze in massima serie, ora si potrebbe profilare la possibilità di rilanciarsi in cadetteria in una formazione che vuole puntare dritto al ritorno in Serie A.

Crotone, le altre operazioni

In prospettiva gli squali sarebbero riusciti ad assicurarsi il giovane portiere Gian Marco Crespi dal Gozzano. Un giovane talento, acquisito a titolo definitivo ma che rimarrà fino al termine dell'attuale campionato nella sua attuale squadra. In uscita si attenderebbero novità per quello che concerne un eventuale cessione dell'esterno Jean Lambert Evan's, calciatore aggregato nelle ultime settimane con la formazione giovanile e a segno nell'ultima gara di campionato del Campionato Primavera 2.