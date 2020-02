La Juventus starebbe puntando forte su Mauro Icardi per l'attacco. Secondo quanto scrive Sportmediaset, in casa bianconera si guarda sempre con grande attenzione a Parigi e all'attaccante ex Inter, ma ancora di proprietà nerazzurra. Il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, non avrebbe mai smesso di seguire questa pista soprattutto dopo l'ultimo periodo di non grande brillantezza di Gonzalo Higuain. Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, l'anno scorso era riuscito nell'impresa di non fare andare Icardi alla "nemica" Juventus, cedendolo al Paris Saint Germain in prestito.

Non è stato possibile non notare il calo di rendimento di Icardi dell’ultimo mese. L’argentino, che in stagione ha già segnato 18 reti, nell’ultimo mese ha portato a casa un solo gol e nell’ultima gara di coppa è rimasto in panchina.

Il Paris Saint Germain non sembra molto convinto a riscattare Icardi per 70 milioni

Il Paris Saint Germain ora, a febbraio, non sembra più convinto a pagare il riscatto per Icardi per il quale dovrebbe versare nelle casse dell'Inter circa 70 milioni. Sportmediaset afferma che, nonostante il direttore sportivo del club francese Leonardo parli sempre molto bene di Icardi, i rapporti si sarebbero complicati con altre star della squadra, su tutti Neymar, e questo starebbe seriamente facendo riflettere l'ex capitano dell'Inter sulla possibilità di lasciare Parigi.

Poi ovvio che, se ci fosse la Juventus di mezzo, l'affare si potrebbe davvero concretizzare. Con la garanzia di andare in una squadra attrezzata per lottare per vincere in Italia e in Europa.

La manovra della Juventus per arrivare a Icardi

La dirigenza bianconera quindi in questa fase sarebbe in forte pressing sul Paris Saint Germain. Vorrebbe convincere la società francese a pagare all'Inter il prezzo del riscatto che era stato pattuito per poi ottenre il giocatore che arriverebbe a Torino, questa la tesi di Sportmediaset.

La Juventus sarebbe pronta a sacrificare nello scambio il centrocampista Miralem Pjanic che potrebbe andare a Parigi, il giocatore sarebbe un pallino di Leonardo che aveva già provato a portare in Francia la scorsa estate. Sempre da fonti Sportmediaset, Pjanic andrebbe volentieri a Parigi con la Juventus che potrebbe invece arrivare a Jorginho: un giocatore che il tecnico bianconero Maurizio Sarri continua a chiedere a gran voce dopo averlo proficuamente allenato a Napoli.