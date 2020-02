L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan nella sessione di Calciomercato invernale ha cambiato sicuramente il rendimento della squadra rossonera. Infatti, nonostante il pareggio ottenuto dal Milan a Firenze dopo un rigore dubbio che ha permesso ai viola di pareggiare, il trend rossonero è decisamente positivo in questa parte del campionato. Anche nel derby di due settimane fa, il Milan è stato in vantaggio di due gol per un tempo, salvo poi farsi rimontare dai nerazzurri che ad onor del vero hanno disputato una grande seconda parte di gioco.

Il merito della ripresa del Milan è in gran parte imputabile proprio all'arrivo di Ibrahimovic, ed è per questo che i dirigenti del Milan vogliono offrire il rinnovo di contratto allo svedese.

Milan, in arrivo prima offerta di rinnovo per Zlatan Ibrahimovic

Il Milan intende proporre un contratto annuale all'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport'. Il rapporto descrive in dettaglio come i rossoneri vogliano proporre al 38enne svedese un contratto annuale del valore di oltre 6 milioni di euro.

Spetta ora a Zlatan decidere se vuole rinnovare con il club, pensare al ritiro o trovare un altro club. Il giocatore ha aiutato il club milanese a cambiare passo, aiutandolo a risalire al settimo posto in campionato, dopo 25 partite. In questa stagione Ibrahimovic ha collezionato nove presenze in tutte le competizioni per un totale di 720 minuti giocati. Nel tempo in cui è stato impiegato, ha segnato tre gol e fornito un assist, incluso un gol contro i rivali dell'Inter nel derby milanese.

Gli è stato riconosciuto il merito di aver portato una forte personalità nello spogliatoio, aiutando i giocatori più giovani con la sua esperienza. In precedenza aveva vinto uno scudetto con i rossoneri nella stagione 2010/11.

Milan, non solo Ibra: pronto il riscatto per Kjaer

Un altro importante arrivo nel calciomercato invernale è stato quello del centrale danese, Simon Kjaer. L'ex Palermo si è imposto in rossonero e sempre secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan avrebbe intenzione di riscattarlo.

Il danese è arrivato a gennaio dal Siviglia, passando dall'Atalanta, con un contratto di prestito, ma finora i rossoneri sono stati soddisfatti delle sue prestazioni. 'La Gazzetta dello Sport' ha riferito che il Milan intende pagare i 2,5 milioni di euro richiesti per l'acquisto a titolo definitivo, e quindi cercherà di rinnovare il suo contratto. Kjaer ha giocato solo 381 minuti nella prima metà della stagione a Bergamo, in sei presenze, di cui una in Champions League. Da quando si è trasferito al Milan, ha giocato sette partite e ha già 606 minuti al suo attivo.