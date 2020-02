La Juventus, dopo il successo ottenuto contro la Spal, è pronta rituffarsi di nuovo nella Champions League. Mercoledì 26 febbraio sarà impegnata nell'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea contro il Lione di Rudi Garcia.

Qualche giorno fa l'ex tecnico della Roma è stato intervistato da Sky Sport e si è soffermato sul difficile impegno della sua squadra contro la Juventus. D'altronde, la squadra di Sarri è considerata una delle favorite per la vittoria della Champions League, inoltre la squadra transalpina non sta passando un buon momento neanche nel campionato francese di Ligue 1.

Nonostante questo, Garcia si è dimostrato fiducioso e alla nota emittente satellitare italiana, ha lanciato la propria sfida alla Juventus. Ha però rimarcato la forza dei bianconeri, che hanno in Cristiano Ronaldo un giocatore in grado di fare la differenza e di determinare le partite.

'Juventus favorita ma vogliamo fare exploit'

Non si è nascosto il tecnico del Lione Rudi Garcia e a Sky Sport ha lanciato la sfida alla Juventus. Riconoscendo il valore della rosa bianconera, ha dichiarato: "La Juventus è stra-favorita per il passaggio del turno, ma nel calcio non sempre vince il migliore.

Il Lione vuole fare l'exploit". Ciò che il tecnico francese vuole dai suoi giocatori è uscire a testa alta dal doppio confronto.

Secondo l'allenatore transalpino, Cristiano Ronaldo è un valore aggiunto che è in grado di determinare soprattutto quando le partite si fanno decisive. Il tecnico ha poi voluto portare l'esempio di squadre come l'Atalanta che - seppur non fosse favorita sulla carta - nell'andata degli ottavi di finale di Champions League è riuscita a rifilare un netto 4-1 al Valencia guidato da Celades.

Garcia ha portato anche l'esempio del Borussia Dortmund che ha sconfitto il Psg e dell’Atletico Madrid che ha battuto il Liverpool: "Sono tutti esempi da seguire".

La Juventus in Champions League

Come dicevamo, la Juventus è attesa dalla scontro degli ottavi di finale contro il Lione previsto mercoledì 26 febbraio in Francia. Il ritorno invece sarà all' 'Allianz Stadium' di Torino martedì 17 marzo.

Per la gara di andata la Juventus potrebbe recuperare sia Pjanic che Higuain, rimasti a riposo dopo i rispettivi problemi fisici avvertiti durante la settimana. In difesa è probabile riposo per Chiellini dopo i 55 minuti giocati contro la Spal, mentre dovrebbero giocare De Ligt e Bonucci, mentre Cuadrado dovrebbe essere spostato di nuovo nel ruolo di terzino destro. A centrocampo Bentancur dovrebbe agire da mezzala così come Matuidi, i due dovrebbero essere affiancati da Pjanic, mentre in attacco Sarri potrebbe affidarsi al tridente pesante formato da Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala.