Il Cagliari ci riprova. A due mesi esatti dall’ultima vittoria in Serie A, con la Sampdoria il 5 dicembre per 2-1, Maran contro il Genoa proverà ancora una volta ad invertire la rotta, anche se all’appello mancheranno pedine importanti come Cigarini e Rog. Gli ultimi tre pareggi in fila hanno interrotto il filotto di cinque sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, ma il paziente non è ancora guarito. Si è visto con il Parma quando la vittoria scaccia crisi sembrava ormai ad un passo prima della doccia fredda firmata Cornelius.

La squadra ha bisogno dei tre punti per ritrovare fiducia in modo da continuare a sognare l’Europa.

La buona notizia, infatti, è che, nonostante il periodo nero, i sardi sono ancora sesti in classifica con 32 punti, al pari di Parma e Milan. La corsa continua ma serve qualcosa in più per andare davvero a prendersi la qualificazione alla prossima Europa League. Domenica prossima alle 15:00 Joao Pedro e compagni si troveranno davanti un Genoa penultimo in classifica, affamato di punti e in lenta risalita dopo i due pari con Fiorentina e Atalanta.

Cagliari: Cigarini e Rog saltano il Genoa

Ci sarebbe bisogno di tutti, ma il Cagliari arriverà alla partita con tante importanti defezioni. Insieme ai lungodegenti Pavoletti e Ceppitelli, Maran non potrà utilizzare anche due colonne del suo centrocampo. L’ammonizione ricevuta sabato da Luca Cigarini costerà al regista la squalifica, in regia quindi a Marassi ci sarà Oliva. Niente da fare anche per Marko Rog, ancora alle prese con un problema muscolare che lo ha costretto ai box contro Inter e Parma.

Il polacco questa settimana inizierà il lavoro di recupero, magari cercando di forzare un pochino i tempi, in modo da rientrare a metà mese contro il Napoli oppure nella sfida successiva con il Verona.

Il centrocampista verrà come sempre sostituto da Ionita, unica risorsa in panchina vista la cessione alla SPAL di Castro negli ultimi giorni del mercato di gennaio. A completare il terzetto in mediana di Maran ci sarà l’inesauribile Nandez, tra i migliori sabato.

Anche per lui diverse sirene hanno cantato durante il calciomercato di gennaio, ma è rimasto perché per sognare in grande servono giocatori all’altezza e l’uruguaiano è sicuramente un valore aggiunto. In difesa, in vista del Genoa, torna a disposizione Cacciatore che però dovrebbe sedersi in panchina con Faragò ancora titolare.

Nainggolan diffidato, Simeone fa sorridere il Cagliari

Tornando al centrocampo del Cagliari, Nainggolan giocherà sicuramente al fianco di Joao Pedro nel duetto alle spalle dell’unica punta. Il belga dovrà però stare molto attento in fase difensiva, su di lui pende infatti la diffida e in caso di cartellino giallo salterà il difficile match con il Napoli.

Come detto, anche contro il Genoa non cambierà la coppia 'fantasia' dei sardi che però sul mercato hanno trovato una nuova freccia nel proprio arco. L’arrivo di Pereiro permetterà a Maran di avere più scelte in quella delicata porzione di campo. L’uruguaiano, che ieri si è presentato ufficialmente, è un jolly offensivo che tornerà sicuramente utile, ma domenica partirà dalla panchina per continuare il suo processo di inserimento nella nuova squadra e nel nuovo campionato.

Scelte già fatte anche in attacco dove Simeone continuerà ad essere il titolare e Paloschi si siederà in panchina per entrare, in caso di bisogno, a gara in corsa.

L’argentino è uscito malconcio dalla sfida con il Parma, ma le sue condizioni non destano nessuna preoccupazione. Il ritorno al gol di sabato ha concluso un digiuno che durava da metà dicembre, un bel sospiro di sollievo per il Cholito che ora mette nel mirino la sua ex squadra. Attacco confermato, difesa senza il capitano Ceppitelli e centrocampo nuovo di zecca, il Cagliari si avvicina così alla sfida con il Genoa.