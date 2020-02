La Serie A in questa stagione potrebbe regalare un finale molto interessante, se si considera che, rispetto alle precedenti stagioni, non mancano le antagoniste della Juventus. Inter e Lazio si candidano come i bianconeri alla vittoria finale, a riconoscerlo è anche l'ex commissario tecnico della nazionale Marcello Lippi. Quest'ultimo di recente ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi soprattutto sul Calciomercato invernale e sulla lotta per lo scudetto. Ha detto la sua anche sulle scelte di mercato effettuate dalla Juventus, che insieme alla Lazio non ha fatto investimenti pesanti a gennaio, a differenza dell'Inter.

Proprio gli acquisti della società di Suning (Young, Moses ed Eriksen) saranno utili ad Antonio Conte per lottare fino a fine stagione in tutte le competizioni che attualmente l'Inter sta disputando, ovvero Serie A, Coppa Italia ed Europa League. I tre giocatori prima menzionati servono a dare alla rosa dell'Inter esperienza internazionale, soprattutto Eriksen è considerato uno dei principali acquisti del mercato invernale, non solo per la Serie A, ma in generale rispetto anche a tutti gli altri campionati europei.

Lo stesso Marcello Lippi ha spiegato anche i motivi per cui la Juventus ha deciso di non investire a gennaio, se non nell'acquisto del centrocampista offensivo Dejan Kulusevski. Quest'ultimo, che era di proprietà dell'Atalanta, è stato pagato una somma superiore ai 40 milioni di euro ma rimarrà in prestito al Parma fino a fine stagione.

Juventus, Lippi: 'Niente mercato a gennaio per non alterare equilibri'

L'ex commissario tecnico della nazionale italiana Marcello Lippi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di mercato, sottolineando come l'Inter è convinta di arrivare fino in fondo già da questa stagione, lo dimostrano gli investimenti effettuati. Ha poi dichiarato: "lo scudetto è una lotta a tre ma alla Juve bisogna riconoscere qualche percentuale in più per ambizione, forza, qualità e, al momento, anche punti in classifica".

Lo stesso Lippi ha voluto inserire anche la Lazio nella lotta scudetto, anche perché la squadra di Inzaghi dovrà dedicarsi solamente al campionato non avendo le coppe. In merito alla Juventus, ha spiegato secondo lui i motivi per cui la società bianconera non ha voluto investire in nuovi acquisti a gennaio sottolineando che "non ha voluto alterare gli equilibri". Fra l'altro la Juventus ha già una rosa ricchissima e "chi arriva a gennaio ha bisogno di un po’ di tempo per inserirsi". Ha poi aggiunto che la stagione non si decide a febbraio o marzo ma alla fine, bisogna gestire le forze ed arrivare pronti ad affrontare tutte le partite pensando all'obiettivo finale".