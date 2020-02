La Juventus sta attraversando un momento complicato della stagione, non tanto dal punto di vista dei risultati (prima in classifica in Serie A insieme all'Inter, qualificata alle semifinali di Coppa Italia e agli ottavi di Champions League) ma dal punto di vista del gioco. L'arrivo di Maurizio Sarri è stato motivato dalla volontà della società bianconera di lanciare un vero e proprio cambio di mentalità a livello tecnico. D'altronde gli ultimi anni sono stati caratterizzati da tanti successi a livello nazionale ma la Juventus ha avuto difficoltà in campo europeo, dove ha pagato la scarsa capacità della squadra di promuovere gioco.

Il tecnico toscano è stato ingaggiato proprio per questo, dare un'identità offensiva alla squadra ma questo cambio di mentalità fatica ad arrivare. Ecco perché, secondo Il Sun, Andrea Agnelli starebbe pensando di affidarsi per la prossima stagione al tecnico spagnolo Pep Guardiola. Dopo quattro anni di Manchester City, non è escluso che il catalano possa decidere di fare una nuova esperienza professionale. Fra l'altro l'unico campionato in cui non ha allenato è proprio l'Italia, dopo esser stato in Spagna, in Germania ed in Inghilterra.

La società bianconera potrebbe convincerlo con l'acquisto di un top player.

Juventus, Van Dijk per convincere Guardiola a trasferirsi a Torino

Secondo il noto giornale inglese, la Juventus potrebbe decidere di acquistare il nazionale olandese del Liverpool Virgil Van Dijk per convincere Guardiola a sposare il progetto bianconero. Si parla di una possibile offerta da parte della Juventus al Liverpool di circa 170 milioni di euro, un investimento pesante per un giocatore che ha dimostrato in questi ultimi due anni di essere uno dei migliori difensori al mondo.

Inoltre la Juventus, qualora l'arrivo di Guardiola dovesse concretizzarsi, sarebbe costretta anche ad offrire al tecnico spagnolo un contratto a stagione di almeno 20 milioni di euro, che è l'attuale stipendio che percepisce il catalano al Manchester City.

Di certo con i recenti acquisti di Cristiano Ronaldo e di De Ligt, la Juventus ha dimostrato di avere le possibilità economiche per investire in maniera massiccia sul mercato.

Inoltre è recente la firma di un contratto di sponsorizzazione con Allianz fino a giugno 2030 che quindi rimarrà il nome di riferimento dello Stadium. Inoltre il brand di assicurazione sarà inserito anche nelle maglie di allenamento della Juventus nel pre-partita dei match a Torino. La Juventus con questa intesa contrattuale ha incassato circa 130 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Guardiola dipenderà evidentemente da questa stagione e dai risultati che raccoglierà l'attuale tecnico bianconero Maurizio Sarri.