Il Milan, durante la scorsa sessione di mercato invernale, è stato fortemente accostato a diversi terzini poiché la coppia Calabria-Conti ha avuto un rendimento ampiamente al di sotto delle attese. La coppia non è stata convincente e, nonostante alcune buone prestazioni, sono stati entrambi incostanti. La fascia destra del Milan è stata costantemente attaccata dalle squadre avversarie, infatti i rossoneri hanno spesso subito gol con azioni partite da quel lato. Ecco perché, in tal senso, la società si starebbe già muovendo e, stando ai rumors, avrebbe individuato tre possibili nomi per sostituire almeno uno dei due giocatori.

Milan, possibile tentativo per Ghiglione

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato[.]com', il terzino del Genoa sarà monitorato nelle prossime settimane dal Milan essendo tornato disponibile dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per una parte della stagione. Il terzino destro rossoblu ha realizzato 1 goal e fornito 5 assist in 22 partite in questa stagione. Prima del mercato invernale, era uno dei terzini migliori della Serie A, ma è stato chiamato fuori causa in seguito all'infortunio subito.

Potrebbe tornare per la partita contro il Milan questo fine settimana e i dirigenti rossoneri avranno l'occasione di osservarlo da vicino.

Milan, sarebbe stato segnalato Sergino Dest dell'Ajax

Secondo quanto riportato da 'CalcioMercato.it', il Milan fa parte di una lunga serie di club che osservano il diciannovenne dell'Ajax, Sergino Dest. Il suo rendimento nell'Eredivisie in questa stagione è davvero degno di nota, infatti Il giovane ha segnato 2 goal e realizzato 4 assist in 32 partite.

Il giocatore è osservato da vicino dal Bayern Monaco, con i tedeschi che si sarebbero visti respinti una prima offerta. Il classe 2000, alto circa 175cm, è stato naturalizzato statunitense ed è di fatto già nel giro della Nazionale stelle e strisce guidata da Gregg Berhalter. Gli addetti ai lavori vedono in lui un possibile 'nuovo Marcelo', ma la trattativa per portarlo al Milan appare complicata vista la concorrenza del Bayern Monaco che cercherà di convincere l'Ajax a cedere il giocatore.

Milan, sguardo ancora in Italia: idea Larsen

La scorsa settimana 'calciomercato.com', ha riferito anche che il Milan stava seguendo tre giocatori nella sfida tra Bologna e Udinese. Uno dei quali era Jens Larsen, l'eclettico terzino destro che ha impressionato nel match tra Milan e Udinese disputato a San Siro. In questa stagione ha realizzato 1 goal e fornito 2 assist in 21 presenze. È un'opzione improbabile dato che ha 29 anni, ma potrebbe essere considerato un buon investimento vista la sua versatilità. La cosa più probabile, comunque, è che il Milan investirà su un terzino destro la prossima estate dopo aver sistemato la fascia sinistra con Theo Hernandez.