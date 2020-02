Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il Presidente del club bianconero, Andrea Agnelli, potrebbe infatti decidere di puntare su Pep Guardiola come nuovo allenatore della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', il numero uno bianconero starebbe pensando da tempo a quello che molti considerano il miglior allenatore del mondo al momento. 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea che l'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco potrebbe liberarsi già nella prossima sessione di calciomercato, a causa dei problemi del Manchester City.

Il club di Mansour, infatti, è stato escluso dalle prossime due edizioni della Champions League, a causa delle violazioni del Fair-Play finanziario. Guardiola ha sempre dichiarato di essere molto legato al Manchester City, ma questo fatto, come riporta il quotidiano sportivo, non esclude che il tecnico catalano possa decidere di tornare in Italia, dove per un breve periodo ha vestito la maglia del Brescia (è stato compagno del grande Roberto Baggio).

Mercato Juventus, Agnelli penserebbe a Guardiola

Il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, vorrebbe mettere a segno un altro colpo alla Cristiano Ronaldo, come accaduto due estati fa. Se il portoghese è il top dei calciatori al mondo, infatti, Guardiola è il numero uno degli allenatori. Pensare a Guardiola significa cercare di realizzare un altro salto di qualità. Un ostacolo da non sottovalutare, comunque, è l'ingaggio dell'ex allenatore del Barcellona, che al Manchester City percepisce ben 20 milioni di euro a stagione.

Andrea Agnelli, comunque, sta monitorando con grande attenzione la situazione dell'allenatore catalano e aspetterebbe il momento opportuno per cercare di strapparlo al Manchester City. Il passaggio al 'guardiolismo' sarebbe il passo finale della rivoluzione iniziata con l'ingaggio di Maurizio Sarri. Pep Guardiola si è dimostrato il top degli allenatori anche nell'andata degli ottavi di finale contro il Real Madrid.

Il suo Manchester City ha infatti vinto 2-1 fuori casa, disputando una grandissima partita. Il tecnico catalano ha deciso di schierare, a sorpresa, Kevin De Bruyne come prima punta. Il campione belga si è dimostrato il migliore in campo, servendo a Gabriel Jesus l'assist del pareggio e mettendo a segno il rigore decisivo. Intanto, la Juventus sta monitorando alcuni terzini per il ruolo di vice Alex Sandro. Il primo nome della lista di Fabio Paratici sarebbe quello di Luca Pellegrini, giocatore già di proprietà dei bianconeri, che potrebbe rientrare a giugno dal Cagliari. Gli altri nomi sono quelli di Emerson Palmieri e di Alex Telles.