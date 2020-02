L'Inter sta cominciando già a progettare la prossima stagione per quanto riguarda le mosse di mercato. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, infatti, ha sempre fatto della programmazione uno dei suoi punti di forza, come successo già quando era alla Juventus. Il dirigente avrebbe già parlato con il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, per capire quali saranno i reparti da ritoccare la prossima estate. Uno di questi sarà sicuramente l'out destro, dato che Antonio Candreva non è più giovanissimo, Lazaro non ha convinto e Moses è in prestito dal Chelsea.

E una delle possibilità che potrebbe offrire il mercato risponde al nome di Joao Cancelo.

L'Inter pensa a Cancelo

Joao Cancelo è rimasto nel cuore dei tifosi dell'Inter. L'esterno portoghese, infatti, è stato uno dei protagonisti della stagione 2017-2018, quella del ritorno in Champions League. Nonostante abbia delle carenze a livello difensivo, il giocatore è stato spesso decisivo in fase offensiva, tirando bene anche i calci piazzati.

I nerazzurri, nell'estate del 2018, a causa dei paletti del fair play finanziario, non poterono esercitare il diritto di riscatto da quaranta milioni di euro dal Valencia.

Per questo motivo, quella cifra fu poi investita dalla Juventus. Sia in bianconero, sia al Manchester City (dove è stato ceduto dai bianconeri dopo solo un anno), il laterale portoghese non si è confermato sui suoi livelli. Stando a quanto riportato dal Sun, infatti, i Citiziens hanno deciso di cederlo sul mercato, essendo relegato in panchina, con il tecnico Pep Guardiola che ormai gli preferisce stabilmente Walker.

Proprio per questo l'Inter si sarebbe mossa e starebbe pensando ad un clamoroso ritorno. Joao Cancelo, d'altronde, potrebbe essere perfetto nel 3-5-2 di Antonio Conte, non avendo quei compiti difensivi che ricopre nei quattro di difesa e potendo comunque fare la differenza in fase offensiva.

La richiesta del Manchester City

Manchester City che, dunque, avrebbe deciso di cedere Joao Cancelo nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

I Citiziens, però, non sono disposti a svendere l'esterno portoghese, per il quale sono stati investiti quasi quaranta milioni di euro più il cartellino di Danilo la scorsa estate per strapparlo alla Juventus. Come sottolinea il Sun, gli inglesi accetteranno di sedersi al tavolo delle trattative per proposte intorno ai sessanta milioni di euro. Visto l'interesse dell'Inter, inoltre, il City potrebbe chiedere l'inserimento nell'affare del cartellino di Lautaro Martinez. Difficile, però, pensare a tale soluzione visto che i nerazzurri si potrebbero privare del Toro solo se qualcuno pagasse la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro.

Con gli eventuali riscatti di Icardi, Perisic, Joao Mario e Dalbert, comunque, Marotta potrebbe avere a disposizione un tesoretto cospicuo da poter investire anche sullo stesso Joao Cancelo.