Il Calciomercato della Juventus subisce una doppia frenata per due esterni d’attacco su cui Paratici si era fiondato già molto tempo fa. Si tratta di Chong del Manchester United e di Willian del Chelsea, entrambi in scadenza di contratto e finiti nel mirino dei bianconeri per la prossima estate. Dopo Pirlo, Pogba, Ramsey, Emre Can e tanti altri, potrebbe così interrompersi la striscia positiva dei colpi a zero in casa dei Campioni d’Italia

Calciomercato Juventus: l’Inter è vicina a Chong

I primo obiettivo a sfumare per il prossimo colpo di calciomercato della Juventus potrebbe essere Tahit Chong.

L’attaccante esterno olandese non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Manchester United come riferito ormai tempo fa dal suo agente. La corsa a prendersi questo talentino è partita ma in vantaggio su tutti ci sarebbe, Barcellona compreso, l’Inter con Ausilio e Marotta che hanno incontrato l’entourage del calciatore diverse volte nelle ultime settimane. Secondo Tuttosport i nerazzurri sarebbero balzati in testa approfittando anche di alcuni dubbi sull’operazione sorti in casa Juve.

L’ala dello United potrebbe così essere l’ennesimo colpo della squadra milanese che sta cercando di ridurre il gap con i Campioni d’Italia sia con colpi ad effetti, come Eriksen, che con giocatori di prospettiva, come Sensi e Barella.

Iniziano anche a circolare le prime cifre per Chong che in Italia guadagnerebbe subito 2 milioni all’anno per un contratto che probabilmente sarà molto lungo vista la giovane età.

Willian-Juventus: brusca frenata nell’affare

Si fa sempre più complicata anche la situazione di Willian del Chelsea per il calciomercato della Juventus. Il contratto del brasiliano con i blues scade in estate ma qualcosa si sta muovendo per il rinnovo.

Lampard, nonostante ci fosse la possibilità di perderlo a zero, lo ha sempre schierato dimostrando grande fiducia non solo nelle capacità ma anche nella professionalità del carioca, che mai è mancata. Così una volta sistemata la questione legata ad Hudson-Odoi, i dirigenti londinesi sono pronti a fare di tutto per tenersi stretto anche Willian, rinunciando probabilmente a Pedro, lo spagnolo sarebbe infatti in uscita secondo ESPN.

La Juventus e anche il Barcellona, che si era inserito nella corsa in leggero ritardo rispetto a Paratici, potrebbero così restare a mani vuote anche in questo caso. C’è però da notare che nulla è stato deciso e i tempi sono molto stretti, possibile che i bianconeri possano fare un tentativo per cercare di strappare il fantasista al Chelsea, soprattutto se i primi contatti tra il club inglese e il ragazzo non dovessero avere esito positivo. Chong e Willian si complicano ma gli uomini del calciomercato della Juventus hanno già molte idee per rinforzare in altri modi la squadra per l’anno prossimo.