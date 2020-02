Nella giornata di lunedì 3 febbraio, Federico Bernardeschi ha partecipato a Milano all'Evento NikexSchool. Il numero 33 juventino, in compagnia di Filippo Tortu, ha incontrato i ragazzi dell'Istituto Lagrange di Milano. Federico Bernardeschi si è raccontato a 360°, svelando alcuni retroscena sul distacco dalla famiglia per inseguire il suo sogno. In questa particolare occasione ha avuto anche modo di parlare di sua figlia. In particolare, il giocatore della Juventus ha svelato come vorrebbe essere visto dalla sua bimba: "L'obiettivo è che mia figlia mi guardi come io ho guardato i miei genitori".

Bernardeschi: 'Champions? Un'atmosfera speciale'

Federico Bernardeschi è uno dei giocatori più amati dai giovani e spesso si ritrova a partecipare ad eventi nei quali incontra dei ragazzi appassionati di sport. In queste occasioni il campione della Juventus si racconta a cuore aperto e svela i dettagli dell'avvicinamento al suo sogno, ovvero quello di diventare calciatore. Certo raggiungere la Serie A non è stato facile e Federico Bernardeschi ha dovuto fare parecchi sacrifici. La famiglia ha supportato il numero 33 juventino e durante l'incontro al quale ha partecipato qualche giorno fa, il giocatore classe 1994 ha spiegato quanto i genitori siano fondamentali per la crescita di un ragazzo e che lui ha avuto tale disponibilità.

I genitori devono avere un ruolo fondamentale nella crescita di un ragazzo e trasmettere dei principi sani ai propri figli. Inoltre, Federico Bernardeschi ha sottolineato che al giorno d'oggi purtroppo questo aspetto sta mancando.

Il sogno di tutti i giovani che sperano di diventare calciatori è poter calcare i campi più importanti d'Europa e soprattutto poter prendere parte alla Champions League.

Anche Federico Bernardeschi, quando era un ragazzino, sperava di poter giocare la competizione europea. Il numero 33 juventino, nel corso dell'incontro con gli alunni dell'istituto Lagrange, ha svelato che quando era più piccolo faceva il raccattapalle a Firenze e ha avuto più volte la fortuna di essere bordo campo. Federico Bernardeschi ha aggiunto che l'atmosfera della Champions è speciale.

Bernardeschi: 'Chi attraversa una fase di crescita ha bisogno di persone che comprendano i suoi sogni'

Federico Bernardeschi, nel corso dell'incontro con i giovani dell'istituto Lagrange, ha spiegato che chi attraversa una fase di crescita ha bisogno di persone che comprendano e capiscano i suoi sogni. Inoltre, il numero 33 juventino ha sottolineato che questo aspetto è fondamentale per la maturazione di un giovane. Federico Bernardeschi parla da genitore: da qualche mese il numero 33 della Juventus è diventato papà. Infine, Federico Bernardeschi ha spiegato che dovrà trasmettere alla figlia dei valori sani e puliti.