La Roma tornerà in campo giovedì 27 febbraio 2020 per affrontare di nuovo il Gent ai sedicesimi di finale dell’Europa League. I tifosi potranno vedere la sfida in diretta tv su Sky alle ore 18:55. I giallorossi hanno vinto la partita di andata allo Stadio Olimpico con il risultato di 1-0. Decisiva è stata la prima rete con la maglia della Roma per Carles Pérez. I belgi erano imbattuti da 6 trasferte in Europa League: 2 vittorie e 4 pareggi. Considerando la sola stagione europea in corso, aveva perso un solo match tra tutte le sfide disputate, comprese quelle casalinghe.

Si tratta della sconfitta sul campo del Viitorul al secondo turno di qualificazione, che però era stata ininfluente. Da quel momento si sono susseguite 5 vittorie, con altrettanti pareggi, fino allo stop contro la Roma. Nella partita di andata il Gent ha messo per lunghi tratti in difficoltà i giallorossi, che non avranno vita facile nel return match.

Al KAA Gent Stadium di Gand si ripartirà dal successo casalingo, ma ci sarà da soffrire per i ragazzi di Paulo Fonseca. Il bilancio contro la squadra belga nelle competizioni europee è rimasto positivo, con 3 vittorie su 3 partite disputate, ma soprattutto con 11 reti messe a referto, contro appena 2 reti incassate.

L’ultima volta della Roma in trasferta sul campo del Gent finì con una goleada: 1-7. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in questa occasione, diamo uno sguardo ai precedenti dei giallorossi in Belgio.

Bilancio positivo per la Roma in terra belga

La Roma ha affrontato già una volta il Gent. Inoltre, vanta altre 9 sfide in Belgio, con un bilancio complessivo di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La più recente risale alla stagione 2005/06, quando al turno intermedio di Coppa UEFA affrontò il Club Bruges, battendolo per 1-2 e riscattando la sconfitta subita nella stagione 1975/76 agli ottavi di finale della medesima competizione europea.

I giallorossi vinsero anche sul campo del Genk per 0-1 nella fase a gironi della Champions League nella stagione 2002/03, mentre nella stagione 2001/02 pareggiarono per 0-0 contro l’Anderlecht, ancora una volta nella fase a gironi della Champions League. Le due squadre si incrociarono anche ai quarti di finale della Coppa UEFA nella stagione 1990/91, ma in quell’occasione s’impose la Roma per 2-3.

Finì 0-0 il confronto diretto con l’Eendracht Aalst al secondo turno della Coppa UEFA nella stagione 1995/96, mentre il bilancio contro il Saint Gilloise è di un pareggio per 0-0 al primo turno della Coppa delle Fiere nella stagione 1960/61 e di una sconfitta per 2-0 ai quarti di finale della Coppa delle Fiere nella stagione 1959/60.