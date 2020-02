La Juventus durante il Calciomercato invernale ha ufficializzato le cessioni dei vari Perin e Pjaca (rispettivamente in prestito al Genoa e all'Anderlecht) e di Mandzukic (all' Al-Duhail) ed Emre Can (al Dortmund). Proprio il centrocampista tedesco si è trasferito in Germania in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. In questi giorni è arrivata l'ufficialità del suo acquisto definitivo da parte della società tedesca. Secondo il noto giornalista della Rai Paolo Paganini, la trattativa di cui si è reso protagonista il Borussia Dortmund è stata fin troppo agevolata, anche perché Emre Can sta dimostrando di essere un giocatore di notevole qualità.

30 milioni di euro quindi sono sembrati davvero pochi per uno dei giocatori più apprezzati a livello europeo. Per il giornalista però ci sarebbe un motivo per cui la Juventus avrebbe dato il consenso ad una cessione a ''prezzo agevolato'', ovvero la punta norvegese Haaland. Come è noto quest'ultimo è arrivato a gennaio nella società tedesca per una somma vicina ai 30 milioni di euro ma non è escluso che possa diventare un obiettivo di mercato in estate per la Juventus.

Juventus, Can al Dortmund potrebbe agevolare l'arrivo di Haaland

Come scrive il noto giornalista della Rai Paolo Paganini sul suo account ufficiale di Twitter, Haaland in estate potrebbe clamorosamente arrivare alla Juventus. Dato vicinissimo al trasferimento in bianconero durante il calciomercato invernale (fino all'annuncio del suo acquisto in gennaio da parte del Borussia Dortmund), il norvegese sta dimostrando di essere un giocatore dalle grandi potenzialità.

Anche nel Borussia Dortmund sta mantenendo una media realizzativa notevole, ripetendo quindi l'exploit avuto nel Lipsia nella prima parte della stagione. Non è escluso quindi che la Juventus possa ritornare alla carica per l'acquisto della giovane punta, magari ''sfruttando'' il buonissimo rapporto professionale e di amicizia con l'agente sportivo del giocatore, Mino Raiola. Come è noto infatti quest'ultimo negli ultimi anni ha lavorato spesso con la Juventus sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Buongiorno. Certo che #EmreCan ceduto al #BorussiaDortmund con formule pare agevolate e con #Haaland che sta lì, può aprire in estate scenari di mercato di un certo livello. È uno spiffero che mi arriva dal vicino Principato, da approfondire ovviamente. — Paolo Paganini (@PaPaganini) February 19, 2020

Il possibile ritorno di Pogba

Nelle ultime ore le indiscrezioni lanciate da alcuni media inglesi parlano di un arrivo quasi certo alla Juventus di Paul Pogba. Il nazionale francese, nonostante le smentite recenti di Mino Raiola (l'agente ha rivelato che il francese potrebbe rinnovare con il Manchester United), è uno dei giocatori che interessano alla società bianconera per rinforzare il centrocampo.

Si parla di una possibile offerta di circa 60 milioni di euro più il cartellino di Aaron Ramsey.