La Juventus affronterà l’Olympique Lione agli ottavi di finale della Champions League. I bianconeri, dopo aver superato la fase a gironi agilmente, si troveranno di fronte la squadra di Rudi Garcia. L’appuntamento con la partita di andata è fissato per mercoledì 26 febbraio 2020 alle ore 21.00. Il teatro della sfida sarà l’OL Stadium. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky, ma non in chiaro sulle reti Mediaset. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà sul terreno di gioco, diamo uno sguardo ai precedenti tra i due club nelle competizioni UEFA.

Juventus imbattuta contro il Lione nelle coppe europee

La Juventus ha affrontato 4 volte l’Olympique Lione. Il bilancio è di 3 vittorie e 1 pareggio. Il primo incrocio risale alla stagione 2013/14 ai quarti di finale dell’Europa League. L’andata in trasferta vide i bianconeri imporsi per 0-1 con la rete di Leonardo Bonucci. Il ritorno in casa si concluse 2-1 per la Vecchia Signora. Al vantaggio di Andrea Pirlo rispose Jimmy Briand, poi ci fu l’autorete decisiva di Samuel Umtiti. Nella stagione 2016/17 ci fu l’incrocio nella fase a gironi di Champions League.

La Juventus vinse 0-1 in trasferta con goal di Juan Cuadrado. In trasferta ci fu poi il pareggio per 1-1, che portò le firme di Corentin Tolisso e Gonzalo Higuaín.

Saranno in grado i ragazzi di Maurizio Sarri di mantenere il bilancio positivo contro l’Olympique Lione? La Juventus ha spesso ottenuto buoni risultati contro squadre francesi. Il bilancio è di 14 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Attualmente viene da una striscia positiva di 8 partite senza sconfitte.

L’ultima partita persa risale alla stagione 2009/10 quando fu battuta per 2-0 dal Bordeaux nella fase a gironi di Champions League. Da allora si sono registrate 6 vittorie e 2 pareggi.

Se vengono prese in considerazione le sole sfide ad eliminazione diretta, nell’era moderna hanno sempre superato il turno i bianconeri contro squadre francesi. In totale sono 4 i passaggi del turno su 4, di cui 3 contro il Monaco e 1 contro il Nantes.

La Juventus, alla sua undicesima volta agli ottavi di finale della Champions League, ha superato il turno in 7 occasioni, l’ultima delle quali la scorsa stagione, con la grande rimonta sull’Atlético Madrid. L’Olympique Lione, invece, ha dovuto subire 3 eliminazioni nelle ultime 3 partecipazioni agli ottavi di finale ed ha un bilancio negativo con appena 4 passaggi del turno in 11 occasioni. I quarti di finale non vengono raggiunti dalla stagione 2009/10, quando riuscì nell’impresa di eliminare il Real Madrid.

L’Olympique Lione ha affrontato 7 volte squadre italiane nelle sfide ad eliminazione diretta, ottenendo appena 2 qualificazioni.

Sarà molto arduo il passaggio del turno per i ragazzi di Rudi Garcia, che da allenatore della Roma ha battuto 2 volte la Juventus, ottenendo 1 pareggio e 3 sconfitte nelle restati sfide in Serie A. L’allenatore dei transalpini non è mai stato battuto da Maurizio Sarri, né quando era sulla panchina dell’Empoli, né quando era sulla panchina del Napoli.