L'Inter sta cercando di porre le basi già per la prossima estate, nonostante in questo momento la squadra sia pienamente concentrata sul campionato, dove si gioca lo scudetto con Juventus e Lazio. La società nerazzurra, però, sta già pensando ai possibili innesti per migliorare la rosa attuale. Quasi sicuramente arriverà un rinforzo anche a centrocampo visto che Matias Vecino non ha convinto a pieno, soprattutto a causa di un rapporto con Conte fatto di alti e bassi; e la permanenza di Borja Valero sembrerebbe ormai giunta al termine.

L'obiettivo numero uno sembrerebbe essere Allan del Napoli.

L'Inter punterebbe Allan

Gennaro Gattuso, non ha convocato Allan per la partita contro il Cagliari, pare per alcuni atteggiamenti sbagliati in allenamento da parte del centrocampista brasiliano, il cui futuro pare ormai segnato. In estate andrà quasi sicuramente via. E così sul giocatore piomba l'Inter. Antonio Conte, da sempre, lo stima moltissimo: a gennaio lo aveva già cercato e la prossima estate dovrebbe tornare alla carica, forte dello scontato crollo del prezzo del cartellino.

Nel Calciomercato invernale, Inter e Napoli avevano ipotizzato uno scambio con Matias Vecino, ipotesi poi tramontata nelle ultime ore della sessione, a causa di una diversa valutazione da parte delle due società sui cartellini dei due giocatori. Il Napoli continua a valutare Allan almeno 35/40 milioni di euro, l'Inter ha detto no a queste condizioni e l'affare si è arenato. Se il prezzo del brasiliano dovesse scendere, in estate l'Inter sarebbe pronta a sferrare un'altro attacco per cercare di portare a Milano il classe 1991.

Ancora una volta i nerazzurri potrebbero utilizzare la carta Vecino per arrivare al giocatore del Napoli: l'uruguaiano è finito nel mirino del Chelsea, che secondo il Sunday Express sta pianificando un assalto deciso con un'offerta da 28 milioni di euro. Il club nerazzurro, di fronte a una cifra del genere, potrebbe decidere di cedere l'ex Fiorentina, e destinare l'incasso dell'operazione per Allan.

Il Napoli vorrebbe Stefano Sensi

Il Napoli per la prossima stagione dovrà cercare un centrocampista di qualità. L'obiettivo numero uno sembrerebbe essere Stefano Sensi dell'Inter. La trattativa, però, è tutt'altro che semplice visto che l'Inter riscatterà Sensi dal Sassuolo per trenta milioni di euro e la sua valutazione sembra essere raddoppiata, con i nerazzurri che accetteranno solo proposte tra i cinquanta e i sessanta milioni di euro. Napoli che, dal suo canto, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Allan. Le due società potrebbero sedersi a tavolino per trovare un'intesa su uno scambio alla pari, in modo da realizzare due corpose plusvalenze per entrambe le società.