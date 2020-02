Questo pomeriggio, la Juventus ha ritrovato la vittoria e soprattutto ha ritrovato Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero è rientrato in campo dopo l'infortunio al ginocchio e da quel giorno sono passati circa sei mesi. Per Giorgio Chiellini è stata una grande emozione poter tornare a giocare un match ufficiale. L'Allianz Stadium ha accolto il ritorno in campo del suo capitano con una grande ovazione. Al termine del match di quest'oggi, Giorgio Chiellini ha raccontato, ai microfoni di 'Sky Sport', le sue emozioni ed ha parlato dell'attuale momento che sta vivendo la Juventus.

Il numero 3 juventino ha sottolineato di essere sempre stato dalla parte di Maurizio Sarri e che l’allenatore sa perfettamente cosa deve fare. Chiellini, inoltre, ha spiegato che la cosa importante è che la Juventus deve essere sempre più unita a cominciare dal presidente fino all'ultimo dei dipendenti.

La Juventus ritrova Chiellini

Al minuto 78 della sfida tra la Juventus e il Brescia, finita poi 2-0, Maurizio Sarri ha deciso di far entrare i campo Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino si è lasciato alle spalle il lungo periodo che lo ha costretto a guardare i suoi compagni dall'esterno e adesso potrà nuovamente dare il suo contributo alla causa bianconera.

Al termine della partita contro il Brescia, Giorgio Chiellini ha sottolineato che la parte più brutta è finita, ma adesso comincerà la fase più difficile. Infatti, il difensore livornese si è lasciato alle spalle i mesi post-operazione al ginocchio e nelle prossime settimane dovrà ritrovare la forma fisica migliore. Anche perché per la Juventus sta per iniziare il periodo cruciale della sua stagione.

Giorgio Chiellini ha spiegato che adesso ha un obiettivo ben chiaro: mettersi in pari con i compagni per aiutare la squadra nei mesi finali di questa stagione nei quali la Vecchia Signora si giocherà tutto.

Chiellini pronto a dare il suo contributo alla Juventus

Da sabato 22 febbraio per la Juventus scatterà un periodo ricco di grandi sfide visto che tra campionato, Champions League e Coppa Italia, la squadra si giocherà moltissimo.

Per questo motivo il rientro del capitano Giorgio Chiellini sarà fondamentale per Maurizio Sarri. Al termine del match contro il Brescia è stato chiesto al numero 3 juventino se il suo ritorno in campo sia una fase di rodaggio in vista dei match contro il Lione, contro l'Inter e contro il Milan: "La speranza è di essere pronto", ha detto Giorgio Chiellini che poi ha aggiunto che i suoi compagni stanno facendo bene e che lui vorrebbe solo riuscire a dare una mano. Infine, il capitano della Juventus ha spiegato che spera di continuare a migliorare per dare il suo contributo adesso che arriverà il bello della stagione.

Giorgio Chiellini ha anche voluto ringraziare la squadra che nel corso di questi mesi ha raggiunto ottimi risultati visto che è prima in classifica in Serie A, è agli ottavi di Champions ed è in semifinale di Coppa Italia. Adesso, il numero 3 juventino spera di portare entusiasmo a tutto l'ambiente, anche perché l'entusiasmo potrà servire a chi fino ad ora ha giocato tanto.

Douglas Costa dà il bentornato a Chiellini

Questo pomeriggio, Douglas Costa ha seguito la sfida tra la Juventus e il Brescia dalla tribuna dell'Allianz Stadium. Il numero 11 juventino, al termine del match, ha immediatamente voluto esprimere la sua gioia per il ritorno in campo di Giorgio Chiellini: "Bentornato capitano, ci sei mancato", ha scritto il brasiliano su Instagram.

Adesso, la speranza dei tifosi juventini è quella di rivedere presto in campo anche Douglas Costa. Il numero 11 juventino sta lavorando per provare a rientrare a disposizione per i match contro Lione ed Inter. Il popolo bianconero, però, sta tenendo il fiato sospeso per Miralem Pjanic che oggi ha chiesto il cambio a causa di un problema fisico. Il numero 5 della Juventus, come ha spiegato Maurizio Sarri in conferenza stampa, nella giornata di lunedì sarà sottoposto ad accertamenti per capire l'entità del problema muscolare accusato questo pomeriggio.