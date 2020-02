Il mercato invernale si è chiuso da pochi giorni, ma già si parla di alcune trattative che potrebbero coinvolgere la Juventus in estate. Infatti, a giugno, il club bianconero potrebbe cedere Douglas Costa. Il brasiliano, nelle ultime settimane sembra in ripresa, ma se nei prossimi sei mesi non dovesse rendere al meglio il suo futuro sarebbe in discussione. Se la Juventus dovesse cedere Douglas Costa di certo andrà sul mercato per cercare un sostituto all'altezza. Uno dei nomi che potrebbero fare al caso dei bianconeri, in caso di partenza del brasiliano, sarebbe Leroy Sanè.

La Juventus pensa al futuro

La Juventus è uno dei top team europei e perciò è sempre attenta alle dinamiche di mercato. Fabio Paratici, in estate, dovrà cercare dei giocatori in grado di rinforzare ulteriormente la rosa. Ovviamente a giugno si penserà anche ad alcune partenze e non è da escludere che uno dei giocatori in uscita possa essere Douglas Costa. Il brasiliano, già qualche settimana fa, è stato al centro di alcune voci di mercato visto che il Bayern Monaco si era fatto avanti per averlo in prestito.

Ma a gennaio, il club bianconero non ha voluto cedere Douglas Costa. Adesso, però, il numero 11 juventino avrà alcuni mesi per cercare di convincere la Juventus a puntare ancora su di lui. Il suo rendimento dovrà essere più continuo, in caso contrario le strade del brasiliano e della Vecchia Signora potrebbero separarsi. Inoltre, la Juventus avrebbe già messo nel mirino il suo possibile sostituto e si tratterebbe di Sanè che va in scadenza con il Manchester City nel 2021.

La Juventus starebbe pensando a Sanè

La Juventus avrebbe messo nel mirino Leroy Sanè del Manchester City. Il giocatore attualmente non è a disposizione a causa di un infortunio al ginocchio. Su Sanè ci sono molti club che sono pronti a investire su di lui anche cifre importanti. La Juventus è una di queste società e per arrivare al giocatore dovrebbe versare una cifra tra i 50 e i 60 milioni. Il club bianconero si fermerebbe, però, a questa cifra poiché Sanè va in scadenza con il Manchester City nel 2021 e dunque il potere contrattuale degli inglesi non è così forte.

Qualora il giocatore non dovesse rinnovare con i Citizens il prezzo del cartellino potrebbe scendere.

La Juventus dovrà guardarsi dalla concorrenza

La Juventus spesso si trova a duellare sul mercato con le più grandi squadre europee. Infatti, i top club cercano i giocatori migliori e per questo motivo si ritrovano a contendersi gli stessi obiettivi. In estate, la Juventus potrebbe dover battere la concorrenza del Real Madrid. Infatti, anche le merengues potrebbero farsi aventi per avere Leroy Sanè e perciò questa pista sarà da monitorare con attenzione.