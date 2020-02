Zlatan Ibrahimovic ha ormai recuperato e sarà regolarmente in campo nella stracittadina milanese in programma domenica sera 9 febbraio alle 20:45 a San Siro. In un primo momento, la sua presenza in vista della sfida contro l'Inter era stata in forte dubbio, poiché non si era ancora allenato con il resto della squadra. Anche nella giornata di ieri, 6 febbraio, il fuoriclasse svedese non ha effettuato la preparazione con il gruppo, ma ciò deriva da una scelta ben precisa.

L'attaccante rossonero, infatti, sta seguendo un percorso personalizzato di recupero per arrivare al massimo della forma al derby.

D'altronde Ibrahimovic - come tutta la squadra di Pioli - tiene in modo particolare al match contro la formazione di Antonio Conte.

Il 38enne di Malmoe ha nell'Inter una delle sue vittime preferite in Serie A: infatti ha già segnato cinque reti nelle sue precedenti sette sfide contro i nerazzurri. Il suo ritorno al Milan ha portato una ventata di ottimismo e di entusiasmo a tutto l'ambiente, dunque non è un caso se in queste ultime settimane la compagine di mister Stefano Pioli è passata da una media di 1,2 punti a partita all'attuale di 2,5 a gara.

L'opinione del doppio ex Andrea Pirlo

Andrea Pirlo, doppio ex di Inter e Milan, ha parlato del derby in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Nonostante i 19 punti di differenza in classifica non penso che sia una gara a senso unico - ha sentenziato il campione del mondo 2006 - Sarà una sfida che fa storia a sé, il distacco si annulla".

L'ex centrocampista si è soffermato anche su Ibrahimovic, evidenziando che si tratta di un giocatore che riesce ancora a fare la differenza e che potrà essere utile soprattutto ai compagni più giovani come punto di riferimento, come ad esempio Leao.

Passando sulla sponda interista, Pirlo ha detto che, conoscendo Antonio Conte, si aspettava di vedere fin da subito un'Inter competitiva che, secondo lui, proverà a contendere lo scudetto alla Juventus fino all'ultima giornata.

Le probabili formazioni di Inter e Milan

Risolto il dubbio Ibrahimovic - che sarà regolarmente in campo per una sfida molto speciale, avendo giocato e vinto anche con la maglia dell'Inter - resta da capire chi sarà il suo partner d'attacco.

Per il momento Leao sembra in vantaggio su Rebic. Il centrocampo rossonero, invece, dovrebbe vedere in mediana Kessié e Bennacer, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Castillejo e Calhanoglu.

Tra i pali ovviamente non si discute Donnarumma. In difesa, Pioli avrebbe qualche dubbio in più soprattutto per la fascia destra, dove Conti potrebbe essere preferito a Calabria. Kjaer e Musacchio sono in lotta per una maglia da centrale, invece si avviano verso la conferma Romagnoli e Theo Hernandez.

In casa Inter, regna l'incertezza intorno alle condizioni di Handanovic. Il capitano è in forte dubbio per un piccolo infortunio al mignolo della mano sinistra, dunque se non dovesse farcela sarebbe pronto Padelli, nemmeno lui al meglio a causa di qualche linea di febbre.

Antonio Conte molto probabilmente punterà sul trio difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Godin, mentre il centrocampo dovrebbe essere formato da Candreva, Brozovic, Barella, Eriksen e Young. Nel reparto offensivo, accanto a Lukaku dovrebbe scendere in campo Sanchez.

Lo stadio Meazza, intanto, si prepara ad una vera e propria serata di gala, poiché si prevede il tutto esaurito per domenica sera.