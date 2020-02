Questo pomeriggio la Juventus si è allenata per preparare la gara contro il Brescia. I bianconeri hanno avuto di fatto una sola seduta di allenamento in vista del match di domani pomeriggio e perciò i dubbi di formazione per Maurizio Sarri sono moltissimi. Come ha rivelato lo stesso tecnico in conferenza stampa, alcuni giocatori, dopo la gara di Coppa Italia, erano parecchio affaticati. Dunque, l'allenatore della Juventus sta pensando di fare alcune rotazioni che coinvolgeranno tutti i reparti. Inoltre, per la gara contro il Brescia non ci sarà Cristiano Ronaldo che non è stato convocato visto che insieme allo staff tecnico ha deciso di godere di un turno di riposo.

La buona notizia arriva anche da Giorgio Chiellini che è stato convocato da Sarri e perciò sarà a disposizione per il match di domani.

La Juventus farà alcuni cambi di formazione

La Juventus contro il Brescia scenderà in campo a meno di 72 ore dalla gara di Coppa Italia contro il Milan. Per questo motivo, domani i bianconeri presenteranno alcune novità di formazione. In porta dovrebbe tornare Wojciech Szczesny. In difesa, davanti al numero 1 juventino, agirà la linea a quattro che dovrebbe essere composta da Danilo, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani e Alex Sandro.

Dunque non è da escludere che Sarri conceda un turno di riposo a Matthijs De Ligt. Anche a centrocampo ci sono alcuni dubbi e dal primo minuto si dovrebbe rivedere Adrien Rabiot. Insieme al numero 25 juventino dovrebbero agire Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic. Ma non è da escludere che alla fine, il centrocampista bosniaco possa riposare. I dubbi più grandi però sono in attacco dove certamente ci saranno Paulo Dybala e Gonzalo Higuain vista l’assenza di Ronaldo.

Dunque completare l’attacco juventino toccherà ad uno fra Juan Cuadrado e Aaron Ramsey. Ogni dubbio di formazione comunque verrà risolto nella mattinata di domenica e Sarri comunicherà le scelte ai suoi giocatori solo poche ore prima del fischio d’inizio del match contro il Brescia.

La Juventus non avrà ancora a disposizione Bernardeschi

Sarri nelle ultime settimane ha avuto alcune defezioni a causa degli infortuni.

Infatti, oltre ai lungo degenti Merih Demiral, Sami Khedira ha dovuto rinunciare anche a Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Il numero 33 juventino sta recuperando dopo l'affaticamento muscolare al soleo e come ha spiegato il tecnico bianconero dovrebbe rientrare in gruppo a partire dalla prossima settimana. Perciò Bernardeschi non sarà ancora a disposizione per il match contro il Brescia. Dunque, il giocatore classe '94 dovrebbe rientrare per la gara contro la Spal. Mentre, per quanto riguarda Douglas Costa i tempi di recupero si prevedono un po' più lunghi. Il brasiliano si è fatto male nella partita contro il Verona e per lui si prospetta uno stop di circa 15/20 giorni.

La speranza della Juventus è che Douglas Costa possa rientrare almeno per la gara del 1º marzo contro l'Inter. Anche Khedira è vicino al rientro però è reduce da un intervento chirurgico e il suo ritorno in squadra sarà graduale.

I convocati della Juventus per il Brescia

Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio, la Juventus è rimasta in ritiro al JHotel visto che la partita di domani è in programma alle ore 15. Per questo match Sarri ha convocato 20 calciatori. Ecco l'elenco completo a disposizione del tecnico della Juventus: Szczesny, Buffon, Pinsoglio; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Wesley; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur; Dybala, Higuain e Olivieri.