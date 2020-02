La Juventus, nella serata di ieri 13 febbraio, ha pareggiato per 1-1 contro il Milan. A realizzare la rete dei bianconeri ci ha pensato Cristiano Ronaldo che tra campionato e Coppa Italia nelle ultime dodici partite ha realizzato diciassette reti. CR7 sta segnando con grande continuità e la maggior parte dei gol realizzati dalla Juventus li ha fatti lui. Dunque, il fenomeno di Madeira è una delle poche note positive delle ultime partite della Vecchia Signora. Al termine della gara contro il Milan, Cristiano Ronaldo, con un post su Instagram, ha analizzato la prestazione della sua squadra sottolineando che il risultato acquisito a San Siro lascia aperta la qualificazione alla finale di Coppa Italia.

Cristiano Ronaldo chiama a raccolta i tifosi della Juventus

Ieri sera, a San Siro è andata in scena la semifinale d'andata tra la Juventus e il Milan di Coppa Italia. I bianconeri non hanno brillato contro i rossoneri ma dal punto di vista del risultato possono essere soddisfatti poiché aver segnato un gol in trasferta lascia aperta la qualificazione. Dunque le due squadre si giocheranno tutto, nel match di ritorno che sarà in programma il 4 marzo all'Allianz Stadium. Al termine del match contro il Milan, Cristiano Ronaldo ha affidato ai suoi profilo social l'analisi della prestazione della Juventus: "Partita dura, ma restiamo uniti come squadra", ha scritto CR7 che poi ha aggiunto che i bianconeri avranno la possibilità di giocare il match di ritorno contro il Milan nel loro stadio e in quell'occasione potranno contare sul supporto dei loro tifosi.

La Juventus ha già voltato pagina

La Juventus, questa mattina, ha già messo in archivio la gara di Coppa Italia contro il Milan e ha iniziato a preparare la sfida contro il Brescia. I bianconeri avranno a disposizione di fatto un solo allenamento visto che nella seduta di oggi, Maurizio Sarri aveva a disposizione solo una parte del gruppo, perché chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico.

Perciò il tecnico della Juventus, contro il Brescia, dovrà fare alcuni cambi per permettere a qualche giocatore di rifiatare. Anche se comunque, Maurizio Sarri non ha grandi alternative visto che ci sono alcuni infortunati. La speranza è che qualcuno possa recuperare per le sfide contro il Lione e contro l'Inter.

Sabato allenamento della vigilia per la Juventus

Sabato 15 febbraio, per la Juventus sarà già giorno di vigilia della gara contro il Brescia e la squadra sarà alla Continassa per svolgere l’allenamento di rifinitura.

Al termine della seduta, i bianconeri resteranno in ritiro al JHotel visto che la partita contro il Brescia si giocherà domenica alle ore 15. Inoltre, sabato sarà anche in programma la conferenza stampa di Maurizio Sarri che è fissata per le ore 13:30.