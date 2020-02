Questo pomeriggio la Juventus si allenerà per preparare la gara contro la Fiorentina: per questa sfida Maurizio Sarri dovrà risolvere il solito ballottaggio offensivo fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Solo uno dei due argentini affiancherà Cristiano Ronaldo. L'impressione è che contro la Fiorentina vicino a CR7 possa esserci Paulo Dybala. Secondo alcuni addetti ai lavori, la Joya e Cristiano Ronaldo non possono giocare insieme. Tra questi anche Maurizio Compagnoni, commentatore di Sky Sport, il quale pensa che CR7 e Paulo Dybala non siano compatibili: "Io resto dell'idea che Ronaldo e Dybala non siano una giusta coppia" ha dichiarato il giornalista di Sky Sport.

Compagnoni boccia le scelte offensive della Juventus

Maurizio Sarri in questi mesi ha spesso impiegato la coppia offensiva formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Ma per Maurizio Compagnoni questi due giocatori non sono compatibili perché CR7 è solito allargarsi sulla sinistra, mentre il numero 10 della Juventus predilige muoversi sulla trequarti, ma quella zona di campo viene già occupata da Ramsey. Perciò per il telecronista di Sky Sport, nessuno di questi tre giocatori riempie l'area di rigore che resta sguarnita.

Inoltre, per Maurizio Compagnoni con questo assetto offensivo ne risentono i centrocampisti e gli esterni. Dunque, il giornalista dell'emittente satellitare ritiene che Maurizio Sarri dovrebbe modificare l’attacco della sua Juventus.

Compagnoni: 'Ancora non si capisce quale sia la Juventus titolare'

La Juventus è ancora alla ricerca del giusto assetto tattico. Maurizio Sarri in certe partite ha anche deciso di puntare sul tridente formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo: questo esperimento ha dato risultati altalenanti e nell'ultima partita contro il Napoli la Juventus ha dato l'impressione di non riuscire a supportare il tridente pesante.

Per Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, Maurizio Sarri dovrebbe puntare su assetto offensivo differente: "L'ipotesi migliore è il tridente Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo", ha dichiarato il cronista, il quale ha poi aggiunto che però al momento sembra difficile poter tenere fuori Dybala.

Il lavoro di Maurizio Sarri in questi mesi è stato messo spesso in discussioni e in molti pensano che la Juventus non abbia ancora assimilato i suoi schemi.

Anche Maurizio Compagnoni si è espresso in merito a questa questione: "Sarri? Prima o poi deve prendere delle scelte. Ancora non si capisce quale sia la Juventus titolare". Inoltre, per il noto telecronista i bianconeri non hanno trovato ancora l'equilibrio perfetto. Ma per il giornalista la Juventus c'è ancora il tempo per trovare la soluzione giusta.

Infine, Maurizio Compagnoni ha analizzato la sconfitta dei bianconeri della scorsa settimana contro il Napoli: "Secondo me la Juve è arrivata scarica da un punto di vista motivazionale" ha spiegato il telecronista. che poi ha spiegato che la squadra di Maurizio Sarri probabilmente dopo aver visto i pareggi di Inter e Lazio ha preso un po' sotto gamba la sfida contro il Napoli.

Inoltre, per compagnoni la Juventus si è ritrovata un po' spiazzata dalla condizione degli azzurri: "Inoltre può essere che non si aspettava un Napoli in quelle condizioni". Adesso non resta che attendere di capire se già dalla gara contro la Fiorentina mister Sarri vorrà proporre qualcosa di nuovo oppure se continuerà con le soluzioni proposte fino ad ora. L'impressione, però, è che la Juventus abbia comunque dei margini di miglioramento e soprattutto ha una rosa ampia che può portare a nuovi esperimenti tattici.