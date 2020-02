La Juventus ha ritrovato la vittoria contro la Fiorentina. I bianconeri si sono imposti per 3-0 contro i viola grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt. CR7 ha realizzato una doppietta e grazie a questo gol è già arrivato a quota 50 gol in bianconero. Il portoghese sta inanellando un record dopo l'altro per la gioia del popolo juventino. Ieri al termine della gara contro la Fiorentina, un tifoso speciale della Juventus come Lapo Elkann, tramite Twitter, ha voluto esprimere tutta la sua gioia per la vittoria ottenuta dalla Vecchia Signora.

Lapo Elkann esulta per la vittoria della Juventus

La rivalità tra la Juventus e la Fiorentina è sempre molto accesa. Infatti, i tifosi delle due squadre spesso si pungono e gli sfottò di certo non mancano. Ieri, al termine della partita contro la Fiorentina, anche Lapo Elkann ha voluto lanciare una frecciata al club Viola. Il rampollo della famiglia Agnelli ha condiviso, su Twitter, la foto di una bistecca alla Fiorentina e ha scritto: "Ben Cotta". Dunque, Lapo Elkann ha simpaticamente preso in giro i rivali di sempre dopo che la sua Juventus ha rifilato 3 gol alla Fiorentina.

Lapo Elkann si complimenta con il fenomeno della Juventus

La Juventus, da due anni a questa parte, può contare sulle straordinarie prestazioni di Cristiano Ronaldo. Nell'estate 2018, CR7 ha scelto di lasciare il Real Madrid per approdare a Torino. L'unione tra la Juventus e Cristiano Ronaldo ha portato diversi benefici sia in campo che fuori.

Inoltre, in Italia, CR7 ha messo in piedi diverse partnership. Il portoghese è un businessman a tutti gli effetti e il suo marchio è riconosciuto in tutto il mondo, non a caso è ul personaggio con molti follower. Cristiano Ronaldo, nei giorni scorsi, ha siglato una partnership con Lapo Elkann e Italia Indipendent: creerà una linea di occhiali per CR7. Il rampollo di casa Agnelli, oltre ad avere un rapporto lavorativo con Cristiano Ronaldo, è anche un grandissimo tifoso del fenomeno di Madeira e ieri al termine della partita contro la Fiorentina si è complimentato con l’attaccante che ha fischi segnato 50 gol con la Juventus: “Grazie CR7 Per le 50 gioie che ci hai dato e per quelle che continuerai a darci”.

Grazie #CR7 Per le 50 gioie che ci hai dato e per quelle che continuerai a darci. 🤍🖤🤍🖤 #CR50 pic.twitter.com/rz59gdZUXF — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 2, 2020

Lunedì di riposo per la Juventus

La Juventus, oggi, si gode un giorno di meritato riposo e i bianconeri possono rilassarsi e ricaricarsi un po' visto che dalla prossima settimana avranno moltissimi impegni. Dunque, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi si possono godere la vittoria di ieri contro la Fiorentina. Questo match, ha consentito alla Juventus di riprendere il cammino dopo la sconfitta contro il Napoli. Da martedì, i bianconeri si ritroveranno alla Continassa per svolgere un allenamento pomeridiano.

Da domani, la Juventus riprenderà a lavorare in vista della gara contro il Verona. Dopo questa sfida, i ragazzi di Maurizio Sarri saranno attesi dalla semifinale di Coppa Italia contro il Milan, perciò è possibile che il tecnico juventino in queste due partite potrebbe ricorrere al turnover.

La Juventus ha diramato la lista Champions

Poco fa la Juventus, con un comunicato apparso sul proprio sito internet ufficiale, ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla seconda fase della Champions League. Ecco la lista completa: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani; Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain.

Dunque per la seconda fase della Champions League Maurizio Sarri potrà contare nuovamente su Giorgio Chiellini che a breve tornerà a disposizione dopo l’operazione al ginocchio.