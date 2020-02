L'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa già in vista della prossima stagione. I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo tra i pali visto che il capitano, Samir Handanovic, non è più giovanissimo e il club è alla ricerca di un erede che non lo faccia rimpiangere in futuro. Lo sloveno sta trattando il prolungamento del contratto di un'altra stagione, fino a giugno 2022. L'idea della società nerazzurra è quella di fargli fare da chioccia a chi arriverà e raccoglierà la sua eredità. In questo senso, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe messo nel mirino il portiere argentino attualmente in forza all'Udinese, Juan Musso.

L'Inter punta Musso

L'Inter sta cominciando a pensare al dopo Samir Handanovic. L'estremo difensore sloveno è un classe 1984 e, dunque, non è più giovanissimo. Il capitano nerazzurro, però, è un leader anche dello spogliatoio e per questo motivo il club sta pensando al rinnovo di contratto, con prolungamento di un'altra stagione, fino a giugno 2022, rispetto all'attuale accordo.

Per raccogliere la sua eredità, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il portiere argentino Juan Musso, attualmente in forza all'Udinese.

Classe 1994, l'estremo difensore albiceleste sta confermando in questa stagione quanto di buono fatto vedere già lo scorso anno, alla sua prima stagione nel massimo campionato italiano. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta starebbe pensando a lui ma la trattativa è tutt'altro che semplice. Non manca la concorrenza, infatti, visto che su di lui c'è da registrare il forte interesse anche del Chelsea, non soddisfatto del rendimento di Kepa, nonostante il pesante investimento fatto nell'estate del 2018.

Trattativa e alternativa

Non sarebbe ancora partita una vera e propria trattativa tra Inter e Udinese ma i due club ne avrebbero discusso nelle ultime settimane. Un sondaggio fatto quando al club nerazzurro interessava anche Rodrigo De Paul, prima di andare definitivamente su Christian Eriksen. Domenica nuovo contatto, in occasione della sfida di campionato. I friulani, comunque, non lasceranno andare tanto facilmente Juan Musso, a cui è stata data una valutazione importante, superiore ai trenta milioni di euro, dopo averlo acquistato per quattro milioni dal Racing Avellaneda nell'estate del 2018.

Non è escluso che i due club possano anche trattare uno scambio, con l'inserimento di una giovane contropartita tecnica.

L'alternativa a Musso è Ionut Radu, portiere rumeno classe 1997 attualmente in prestito al Parma. Inter che potrebbe anche mettere sul piatto dell'Udinese, per arrivare a Musso, proprio lo stesso Radu, realizzando una plusvalenza importante, essendo un prodotto del proprio vivaio, e dandogli la possibilità di crescere e giocare con continuità. L'arrivo dell'argentino, infatti, gli chiuderebbe definitivamente gli spazi in nerazzurro.