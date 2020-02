Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per proseguire la sua marcia di avvicinamento alla gara contro la Spal. I bianconeri, oggi, hanno lavorato davanti ai loro tifosi visto che la seduta era a porte aperte. I sostenitori juventini che hanno avuto la possibilità di assistere all'allenamento sono stati selezionati tra gli Juventus Official Fan Club e i Member. Dunque per i tifosi bianconeri è stata l'occasione per vedere da vicino i loro idoli che stavano preparando i prossimi importanti impegni.

I sostenitori juventini, oggi, non ha visto in campo alcuni giocatori che sono alle prese con alcuni acciacchi. In particolare non erano presenti Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot e Carlo Pinsoglio. Il Pipita è alle prese con una lombalgia e le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno. Pjanic ha effettuato una seduta fisioterapica, mentre Adrien Rabiot ha svolto, come da programma, una sessione personalizza. Carlo Pinsoglio, invece, è rimasto a casa perché è alle prese con un attacco influenzale.

Da sabato per la Juventus scatterà un periodo ricco di partite e la squadra giocherà ogni tre giorni e tutti dovranno essere al top. Per questo motivo Maurizio Sarri sta preparando la sua rivoluzione tattica in vista delle prossime sfide. Infatti, il tempo degli esprimenti è finito e il tecnico ripartirà soprattutto da alcune certezze come Giorgio Chiellini e Juan Cuadrado.

La Juventus si prepara per le prossime sfide

La Juventus, in questi giorni, sta lavorando duramente in vista delle prossime partite. Proprio per arrivare al top alle sfide più importanti della stagione, Maurizio Sarri ha deciso che non è più il caso di fare degli esperimenti e dunque da ora in poi andrà avanti con il 4-3-3. Infatti, il 4-3-1-2 che il tecnico ha spesso provato negli ultimi mesi verrà messo da parte anche perché giocatori come Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey si sono sacrificati per agire sulla trequarti, ma questo ruolo non era cucito su di loro.

Per questo motivo il numero 33 juventino tornerà ad agire in attacco in un 4-3-3, mentre il gallese agirà da mezzala. Perciò Federico Bernardeschi sarà l'alternativa di Juan Cuadrado che è tornato stabilmente ad agire in avanti. Il colombiano è un jolly prezioso e non si può fare a meno di lui. Per esigenze legate agli infortuni Juan Cuadrado ha spesso giocato in difesa, ma da ora in avanti tornerà alle origini e agirà nel tridente offensivo con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Mentre chi rischia di giocare un po' di meno è Gonzalo Higuain. Infatti, Sarri ha deciso di dare piena libertà al numero 10 juventino e la sensazione è che la Juventus non possa fare a meno della qualità della Joya.

La rivoluzione della Juventus passa anche da Chiellini

Il tempo delle prove e degli esperimenti è finito e da ora in avanti la Juventus dovrà avere una sua identità ben definita. Per questo motivo, Maurizio Sarri si affiderà a degli uomini chiave che lo aiuteranno a compiere la sua rivoluzione definitiva e uno dei giocatori fondamentali dalla quale passeranno questi cambiamenti è Giorgio Chiellini. Il ritorno del Capitano bianconero aiuterà la Juventus a ritrovare quelle motivazioni che fino ad ora sono mancate e soprattutto consentirà a Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt di rifiatare. L'obiettivo di Giorgio Chiellini è quello di essere in campo dal primo minuto nella sfida del 1º marzo contro l'Inter.

La Juventus giovedì si allenerà al mattino

Nella giornata di giovedì la Juventus continuerà ad allenarsi in vista della gara contro la Spal e si ritroverà al JTC per svolgere una seduta mattutina. Quella di domani, per i bianconeri sarà già giorno di antivigilia del match di sabato 22 febbraio e Maurizio Sarri entrerà ancora più nei dettagli tattici di questa sfida. Per la gara contro la Spal probabilmente il tecnico juventino farà riposare Miralem Pjanic che ha un lieve affaticamento all'adduttore e perciò al suo posto in cabina di regia giocherà Rodrigo Bentancur. Mentre in difesa mancherà Leonardo Bonucci che sarà squalificato e al suo posto giocherà Matthijs De Ligt che affiancherà Daniele Rugani.