Domenica 23 febbraio alle ore 12:30 ci sarà Genoa-Lazio, match valido per il 25° turno di Serie A. Nella giornata precedente il Grifone ha ottenuto i tre punti grazie alla rotonda vittoria in trasferta contro il Bologna. I biancocelesti sono anch'essi usciti vittoriosi dalla sfida scudetto con l'Inter di Conte, vincendo in rimonta grazie alle reti di Milinkovic-Savic ed Immobile, dopo il vantaggio milanese con Ashley Young.

Le statistiche tra le due compagini, durante gli ultimi cinque incontri in campionato, vedono la Lazio leggermente in vantaggio per tre vittorie contro le due del Genoa.

Genoa, Pandev e Radovanovic da valutare

Davide Nicola, reduce da una vittoria col Bologna che ha riacceso l'entusiasmo del Grifone, è chiamato ad una match tutt'altro che abbordabile con la seconda della classifica, la Lazio. Per centrare la seconda vittoria di fila probabilmente opterà per il suo fedele 3-5-2 con Perin in porta e davanti a se il terzetto arretrato formato da Masiello, Soumaoro e Biraschi. A centrocampo sembrano esserci pochi dubbi per il Mister che presumibilmente sceglierà Jagiello, Cassata e Behrami come interpreti al centro, mentre il capitano Criscito e Ankersen agiranno ai lati.

Viste le condizioni precarie di Pandev, la coppia d'attacco sarà formata da Pinamonti e Sanabria.

Infine Schone e Romero sono ancora out, Radovanovic è da valutare, mentre Sturaro è squalificato per un turno.

Lazio, Correa e Caicedo si contendono una maglia

Mister Inzaghi, dopo aver centrato la vittoria nel match contro l'Inter, ha ottenuto il diciannovesimo risultato utile consecutivo, scavalcando i nerazzurri e piazzandosi ad una sola lunghezza dalla Juventus capolista.

I pronostici, quindi, protendono pesantemente dalla loro parte ma questo incontro di Serie A non è affatto da prendere sottogamba, considerando anche la fame di punti dei rossoblù. Per fare ancora bottino pieno l'allenatore laziale opterà probabilmente per il 3-5-2 avendo la rosa al completo, a parte Luiz Felipe (squalificato) e Lulic che tornerà tra circa 30 giorni.

In porta andrà Strakosha, che dovrebbe essere protetto da Acerbi, Patric e Radu.

A centrocampo qualche dubbio sembra palesarsi sulla fascia destra, dove Lazzari e Marusic sono in lizza per partire da titolari, anche se l'ex Spal appare leggermente favorito, a completare il reparto dovrebbero esserci Jony sulla fascia sinistra e Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto al centro. Correa torna dall'infortunio e si gioca una maglia con Caicedo, malgrado l'argentino sia avanti nelle gerarchie, per affiancare Immobile.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio:

Genoa (3-5-2): Perin, Masiello, Soumaoro, Biraschi, Criscito, Jagiello, Cassata, Behrami, Ankersen, Pinamonti, Sanabria.

All. Nicola.

Lazio (3-5-2): Strakosha, Radu, Acerbi, Patric, Lazzari (Marusic), Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Jony, Correa (Caicedo), Immobile. All. Inzaghi.