Sabato 22 febbraio alle ore 20:45 ci sarà Fiorentina-Milan, match valido per il 25° turno di Serie A. Nella giornata appena trascorsa la Fiorentina ha ottenuto bottino pieno fuori dalle mura amiche, imponendosi per 5-1 contro la Sampdoria grazie sopratutto alle eccelse prestazioni di Vlahovic e Chiesa. Il Milan ha anch'esso guadagnato tre punti vincendo, però, di misura contro un Torino sempre più in crisi di risultati per 1-0. Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi cinque incontri disputati in Serie A vedono un equilibrio perfetto con due vittorie per parte ed un pareggio.

Fiorentina, ancora spazio a Chiesa e Vlahovic

Mister Iachini, dal suo arrivo nella panchina della Viola, sta dimostrando come l'attaccamento alla maglia unito alla grinta nel perseguire gli obiettivi calcistici diano, prima o poi, risultati degni di nota come nell'ultima giornata contro la Samp di Ranieri. L'asticella in questo delicato ed importante match si alzerà inequivocabilmente e per centrare la seconda vittoria di fila è probabile che opti nuovamente per il 3-5-2 con Dragowski tra i pali.

Terzetto difensivo presumibilmente affidato a Caceres, Milenkovic e Pezzella che avranno di fronte Castrovilli, Pulgar e Duncan come schermo di centrocampo, mentre le ali dovrebbero essere interpretate da Dalbert sulla sinistra e Lirola sulla fascia destra. Ancora spazio a Vlahovic e Chiesa come tandem offensivo, con Cutrone pronto a subentrare a gara in corso.

Milan, Gabbia parte titolare

Rinfrancato dalla vittoria contro il Torino di Longo ma ancora amareggiato dalla rimonta nel Derby della Madonnina, il Milan di Pioli parte all'inseguimento dei tre punti contro la Fiorentina.

Per riuscirci si affiderà al nuovo modulo messo in atto negli ultimi match, ovvero il 4-2-3-1 che sembra perfetto per fare pochi riferimenti in attacco all'avversario. In porta ci sarà, come di consueto, Gigio Donnarumma che sarà protetto dal quartetto arretrato composto da Calabria ed Hernandez come terzini ed il duetto Gabbia-Romagnoli al centro, con Musacchio che si accomoda in panchina. Sulla mediana sembrano esserci pochi dubbi visto l'impiego molto probabile di Kessie e Bennacer.

Nella trequarti campo sarà, con ogni probabilità, la volta di Rebic, Paquetà e Castillejo alle spalle dell'unica punta imprescindibile Ibrahimovic.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Pezzella, Caceres, Milenkovic, Pulgar, Castrovilli, Duncan, Lirola, Dalbert, Vlahovic, Chiesa. All. Iachini.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G., Hernandez, Gabbia, Romagnoli, Calabria, Kessie, Bennacer, Paquetà, Rebic, Castillejo, Ibrahimovic. All. Pioli.